Παράξενα

Αίγιο: Ξήλωσαν ράμπα για ΑΜΕΑ και… έβαλαν ξαπλώστρες! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση κατοίκων και επιχειρηματιών, μετά από διαμαρτυρία πως η 50 εκατοστών ράμπα για πρόσβαση ΑΜΕΑ στην θάλασσα, “έκλεινε την διόδο” προς το νερό σε κατοίκους της περιοχής!

Ποικίλα συναισθήματα και αν μη τι άλλο θλίψη προκαλεί η συμπεριφορά κατοίκων και επαγγελματιών του Αιγίου, στην παραλία της Άκολης, μετά από αίτημα κατοίκου να απομακρυνθεί η ράμπα που διευκολύνει ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στην θάλασσα, διότι εμπόδιζε την πρόσβαση κατοίκων της περιοχής προς την θάλασσα!

Η ράμπα, πλάτους περίπου 50 εκατοστών, όπως είπε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο Ιγνάτιος Φωτίου, εφευρέτη της πατέντας για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, είχε τοποθετηθεί στο σημείο, μετά από σύμβαση που είχε υπογραφεί και με την έγκριση όλων των αρμόδιων Αρχών.

Ωστόσο σε έρευνα που έγινε, μετά από την καταγγελία κατοίκου που διαμένει σε σπίτι πλησίον του σημείου όπου βρισκόταν η ράμπα, διαπιστώθηκε από το Λιμενικό πως από τον σχετικό φάκελο αδειοδότησης, έλειπε ένα έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, που ήταν απαραίτητο.

Αντί να επιδώσουν πρόστιμο, οι λιμενικοί έκαναν σύσταση και διέταξαν το ξήλωμα της ράμπας, με τους αρμόδιους να λένε πως το πολύ μέσα σε 3 ημέρες θα ληφθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και το σχετικό έγγραφο, με το οποίο θα καταστεί εφικτό η ράμπα να «στρωθεί» ξανά στο ίδιο σημείο της παραλίας.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί και το γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, πως αμέσως μετά το «ξήλωμα» της ράμπας, που εμπόδιζε τον καταγγέλλοντα να έχει πρόσβαση στην θάλασσα, επιχειρηματίας της περιοχής φέρεται να τοποθέτησε στο ίδιο σημείο ξαπλώστρες, χωρίς αυτήν την φορά όμως να υπάρξει η παραμικρή αντίδραση και διαμαρτυρία από κάποιον περίοικο!

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Καύσιμα - Νέα μέτρα: περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη επιδότηση

Θύμιος Μπουγάς: Το ακατοίκητο σπίτι όπου κρυβόταν ο 39χρονος (βίντεο)