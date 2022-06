Οικονομία

Ελλάδα – Κύπρος: Ξεκινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά από 21 χρόνια!

To ταξίδι θα είναι διάρκειας 30 ωρών μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά





Στις 12:00 αναχωρεί από το λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Daleela της εταιρείας Scandro Holding, το οποίο - έπειτα από 21 χρόνια - θα εκτελέσει το πρώτο δρομολόγιο της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

Θα προηγηθεί στις 10 το πρωί εκδήλωση στο λιμάνι της Λεμεσού, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Το υπό κυπριακή σημαία πλοίο κατασκευάστηκε το 1991, είναι ανακαινισμένο και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 400 επιβατών και 100 οχημάτων. Διαθέτει 38 καμπίνες α' θέσης για 110 επιβάτες, 68 καμπίνες β' θέσης για 180 επιβάτες και 110 καθίσματα αεροπορικού τύπου. Διαθέτει επίσης μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, παιδότοπο και χώρους ψυχαγωγίας.

Είμαι χαρούμενος που μια προσπάθεια πολλών χρόνων επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας ξεκινά. Καλό ταξίδι σε όσους σαλπάρουν σήμερα!

Στο πλοίο θα ταξιδέψουν ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος, ο υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου Σάββας Περδίος, η υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, βουλευτές από την επιτροπή Μεταφορών της κυπριακής Βουλής, δημοσιογράφοι, καθώς και ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλης Δημητριάδης.

Τέσσερα δρομολόγια μετ' επιστροφής θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, 8 τον Ιούλιο, 7 τον Αύγουστο και 3 τον Σεπτέμβριο. Το τελευταίο δρομολόγιο για το έτος 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου από Πειραιά προς τη Λεμεσό. Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται στις 30 ώρες.

