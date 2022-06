Οικονομία

Τράγκας: η περιουσία, το ΣΔΟΕ, το πόθεν έσχες και η βίλα στην Κέρκυρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα και από πού δόθηκαν για την απόκτηση της πολυτελούς κατοικίας στην Κέρκυρα. Τι έδειξαν οι παλιότεροι έλεγχοι στην περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Τι ακριβώς έχουν δεσμεύσει οι Αρχές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα και τους φορολογικούς ελέγχους του παρελθόντος μίλησαν την Κυριακή πρώην στελέχη του ΣΔΟΕ, αλλά και ο Νίκος Αγαπηνός, συνήγορος του Γιάννη Τράγκα, γιού του εκλιπόντος.

Ο Δημήτρης Μπατζελής, πρώην ΓΓ ΣΔΟΕ είπε πως «το 2003 έγινε έλεγχος στον Γιώργο Τράγκα για μη καταβολή ΦΠΑ και Φόρου Μισθωτών που με τις προσαυξήσεις έφθασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εφορία και εμείς (σημ: εννοεί το ΣΔΟΕ) δεν είχαμε πλέον κάποια δικαιοδοσία. Εξ όσων άκουσα εγώ αργότερα, έκανε κάποια ρύθμιση, πλήρωσε ορισμένες δόσεις και μετά ήρθε η χρεοκοπία της εφημερίδας “Χώρα”».

Ο κ Μπατζελής προσέθεσε πως «υπάρχει και δεύτερος έλεγχος, μετά από πληροφορίες για μια βίλα στην βόρεια Κέρκυρα. Είχε αγοραστεί από μια off-shore εταιρεία και μάθαμε ότι ήταν ιδιοκτησίας του Τράγκα και ότι για την αγοραπωλησία έδωσε 357.000 η εταιρεία στον ιδιοκτήτη της βίλας και ο Τράγκας έδωσε ακόμη 812.000 στον ιδιοτκήτη της βίλας, συνολικά δηλαδή πάνω από 1,1 εκ. ευρώ. Το θέμα εκεί ήταν το πόθεν έσχες και η απόκτηση των εισοδημάτων. Εμείς κάναμε τους ελέγχους τότε και προωθήθηκε το πόρισμα στην αρμόδια τότε Εφορία, την ΔΟΥ Κηφισιάς και στην διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών για τις διεθνείς σχέσεις».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αγαπηνός σημείωσε πως «είχαν και από τους δύο ελέγχους διαπιστωθεί παραβάσεις, είχαν βεβαιωθεί πρόστιμα και είχαν πληρωθεί κάποιες δόσεις ή ρυθμιστεί οι οφειλές», ενώ υποστήριξε πως στον Γιώργο Τράγκα ήταν «διαρκείς οι έλεγχοι, για να βρίσκεται σε κατάσταση ομηρίας».

Ο κ. Αγαπηνός διευκρίνισε πως η δέσμευση περιουσίας αφορά μόνο την περιουσία της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά και την περιουσία της βρετανικής εταιρείας, που κατέχει δύο περιουσιακά στοιχεία: το σπίτι στην Κέρκυρα και το σπίτι στην Ακρόπολη

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» με τις παρεμβάσεις των κ. Μπατζελή και Αγαπηνού, αλλά και τα σχόλια του Θεόδωρου Φλωράτου, πρώην Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, καθώς και των Γιώργου Τσούκαλη και Σταύρου Μπαλάσκα:

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέα μέτρα: περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη επιδότηση

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Θύμιος Μπουγάς: Το ακατοίκητο σπίτι όπου κρυβόταν ο 39χρονος (βίντεο)