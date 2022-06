Κόσμος

Μετανάστες: 12μηνη ηλεκτρονική παρακολούθηση αποφάσισε η Βρετανία

Ορισμένοι από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας το στενό της Μάγχης με μικρά πλεούμενα ή μέσα στα ρυμουλκά φορτηγών θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο δωδεκάμηνου πιλοτικού προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το 12μηνο πρόγραμμα, που άρχισε την Τετάρτη, έχει σκοπό να διαπιστωθεί εάν η ηλεκτρονική παρακολούθηση είναι αποτελεσματική μέθοδος για τον εντοπισμό όσων μεταναστών φθάνουν με «επικίνδυνο» τρόπο στη χώρα και αφήνονται ελεύθεροι προσωρινά.

Το πρόγραμμα αυτό τέθηκε σε εφαρμογή την επομένη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης που εμπόδισε την απογείωση μισθωμένου αεροσκάφους που επρόκειτο να μεταφέρει μετανάστες στο Κιγκάλι της Ρουάντας από το Γουίλτσιρ.

Η κυβέρνηση των Συντηρητικών, διά χειλέων της υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, κατήγγειλε πως η απόφαση είχε «πολιτικά» κίνητρα και ήταν «απόλυτα σκανδαλώδης», ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Λονδίνο ενδέχεται να θεσπίσει νέα νομοθεσία που θα εγγυάται ότι η βρετανική κυβέρνηση ουσιαστικά θα μπορεί να αψηφά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ στο μέλλον.

Το δημόσιο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC μετέδωσε ότι πιθανόν οι πρώτοι μετανάστες που θα άρχιζαν να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά είναι ακριβώς αυτοί που δεν μεταφέρθηκαν στη Ρουάντα.

Σύμφωνα με δεδομένα του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που έφθασαν στο ΗΒ φέτος διά θαλάσσης έχει ξεπεράσει τους 11.000.

Με το αμφιλεγόμενο σχέδιό της να στέλνει αιτούντες άσυλο που φθάνουν παράτυπα στη Βρετανία στη Ρουάντα, στην ανατολική Αφρική, 6.000 χιλιόμετρα και πλέον από το Λονδίνο, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον διατείνεται ότι θα φρενάρει τις παράνομες διελεύσεις της Μάγχης, που δεν έχουν πάψει να αυξάνονται παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της ότι θα έθετε υπό έλεγχο τη μετανάστευση μετά το Brexit.

Το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης, το οποίο επικρίθηκε έντονα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι δημοφιλές στο εκλογικό ακροατήριο των Τόρις, κατά δημοσκοπήσεις, και ο κ. Τζόνσον ήθελε να υλοποιηθεί καθώς προσπαθεί να ανακτήσει την εξουσία του μετά την πρόσφατη εσωκομματική ανταρσία που λίγο έλειψε να τον ανατρέψει.?

