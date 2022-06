Αθλητικά

Θαλής Τσιριμώκος: πέθανε ο πρώτος Έλληνας που πήρε βραβείο Fair Play (βίντεο)

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου από την απώλεια του Θαλή Τσιριμώκου. Η εκπληκτική απόκρουση, η αγκαλιά στον Σαρκάνη και το “παράσημο” για το ευ αγωνίζεσθαι.

Θλίψη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θαλή Τσιριμώκου σε ηλικία 68 ετών, μετά από από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη το πρωί.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ στο "Καραϊσκάκη" και ο Σαργκανης κάνει μια από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ επεμβάσεις που έχουμε δει σε ελληνικά γήπεδα στη κεφάλια του Βλαστου. Ο Τσιριμωκος μάλιστα τον αγκαλιάζει. Η μπάλα είχε περάσει τη νοητή οριζόντια γραμμή του κ γύρισε όλο το σώμα του!!! Απίθανη φάση pic.twitter.com/ExinDUmb3x — Panais (@Wyrlpx99hhKzSky) February 26, 2020

Ο Θαλής Τσιριμώκος ήταν ο πρώτος παίκτης στη χώρα μας που έλαβε βραβείο Fair Play. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 1983-1984, σε ένα ματς μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού, o Σαργκάνης έπιασε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βλαστού κι ο Τσιριμώκος, που ήταν μπροστά στη φάση, αγκάλιασε και φίλησε τον τερματοφύλακα των «ερυθρολεύκων» για την εξαιρετικά δύσκολη απόκρουση του.

Τη σεζόν 1979-1980, με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Μπάγεβιτς, ενώ τρίτος σκόρερ στην Α’ Εθνική ήταν τη σεζόν 1982-1983 με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Ο Θωμάς Τσιριμώκος ξεκίνησε την καριέρα του στον ΑΟ Παγκρατίου, όπου και γεννήθηκε. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε μόνο σε κάτι φιλικά και αργότερα έπαιξε σε Καλλιθέα, ΠΑΣ Γιάννινα, Άρη, ΟΦΗ και Απόλλων Σμύρνης.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1997 στην Αγία Ελεούσα, μετά πήγε και Αιολικό και Αγερσανί. Στη συνέχεια πήγε στην Κ19 του Εθνικού και το 2011 έκατσε στον πάγκο της πρώτης ομάδφας. Το 2012 επέστρεψε στην Αγία Ελεούσα και μετά πήγε στην Άνοιξη. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου και τελευταία ήταν σκάουτ για τον Ολυμπιακό Βόλου. Επίσης διετέλεσε και διευθυντής σε ΠΑΣ Γιάννινα, Εθνικό και Άνοιξη.

