Φενέρμπαχτσε - Ιτούδης συνεχίζουν μαζί

Τι αναφέρουν οι Τούρκοι για το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Δημήτρης Ιτούδης, μετά από το διαζύγιο του με την ΤΣΣΚΑ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ανδρών, Δημήτρης Ιτούδης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Φενέρρμπαχτσε.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (19/6) τη σύναψη συμφωνίας με τριετές συμβόλαιο, με τον Έλληνα προπονητή.

Welcome to ???? family Coach Dimitris Itoudis! pic.twitter.com/n9GlkWczzc — Fenerbahce Beko (@FBBasketbol) June 19, 2022

Ο Ιτούδης που αποχώρησε μετά από οκτώ σεζόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατακτώντας δύο τίτλους Euroleague και έξι τίτλους σε VTB League και ρωσικό πρωτάθλημα και 1 Super Cup, αλλάζει κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στόχος του να οδηγήσει ξανά τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκεί που την είχε οδηγήσει ο μέντοράς του από την πολυετή συνεργασία τους στον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, το 2017, επικρατώντας του Ολυμπιακού στον τελικό του φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης.

«Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να αποδειχτεί επιτυχημένη για τον σύλλογό μας και τον Δημήτρη Ιτούδη και ελπίζουμε ότι οπ ροπονητής μας θα έχει νικηφόρες σεζόν με τα κίτρινα και μπλε», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η πρωταθλήτρια Τουρκίας, που κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο νικώντας στους τελικούς την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης και συμπολίτισσα Αναντολού Εφές.

