Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, με προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμές Μηταράκη κατά της Τουρκίας μετά το ναυάγιο στη Δήλο, στα ανοιχτά της Μυκόνου. Η δήλωση Πλακιωτάκη και τα νεότερα για την επιχείρηση διάσωσης.

«Για μια ακόμα φορά το Λιμενικό Σώμα έσωσε ζωές, που τα αδίστακτα κυκλώματα διακινητών θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο, χωρίς έστω στοιχειώδη μέτρα προστασίας.

Συγχαίρω όλες και όλους για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν, σε ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες.

Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της με αποφασιστικότητα, αλλά πάντα πρώτη προτεραιότητα της είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής», έγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας, μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά μεταξύ Δήλου και Μυκόνου.

«Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016", σχολιάζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σχετικά με το ναυάγιο νοτιοδυτικά της Δήλου και την επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων μεταναστών.

Συγκεκριμένα ο κ. Μηταράκης γράφει στην ανάρτησή του στο twitter:

«8 μετανάστες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ένα ιστιοπλοϊκό που έφυγε από τις τουρκικές ακτές για την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016».

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. ???? can do a better job, working with ???? & ???? to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the ???????? 2016 statement @suleymansoylu pic.twitter.com/bJ2p4jDUmP