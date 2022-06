Κοινωνία

Χαλκιδική: Φωτιά στην Κασσάνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και εναέρια μέσα επιχειρούν στο σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στη Χαλκιδική, καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασικό κομμάτι στο Δήμο Κασσάνδρας, βόρεια της περιοχής Μόλες Καλύβες, που ξέσπασε λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η πυρκαγιά είναι σε ύφεση με την εικόνα να είναι αρκετά καλύτερη.

Επιχειρούν εβδομήντα επτά πυροσβέστες με εικοσιτέσσερα οχήματα, καθώς και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Ανθρωποκτονιών: η μητέρα της καταθέτει για Ίριδα και Μαλενα

Αίγιο: Ξήλωσαν ράμπα για ΑΜΕΑ και… έβαλαν ξαπλώστρες! (βίντεο)

Δολοφονία στον Γέρακα: το λευκό βαν, οι καταγγελίες και το “βαρύ παρελθόν”