“Bandokafeneio”: Μια ξεχωριστή μουσική κομπανία (βίντεο)

Μια παρέα ατόμων με ειδικές ικανότητες που αντί να κλειστεί ανοίχτηκε μέσα από τη μουσική έφτιαξε το “Bandokafeneio”. Οι δηλώσεις τους στον ΑΝΤ1 πριν από τη συναυλία τους.

Της Νίκης Ζαρκάδα

Ο Μάρκος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Κυριάκος και ο Θωμάς δεν είναι μπάντα. Είναι οι “BANDOKAFENEIO”.

Μια ομάδα παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, με σύνδρομο Down και νοητική στέρηση ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διασκεδάζουν οι ίδιοι αλλά και για να χαρίζουν χαμόγελα και χαρά σε όλους εμάς.

Με τα τραγούδια τους επικοινωνούν, μέσω μιας γλώσσας οικουμενικής που όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή της μουσικής. Και έτσι καταργούν τα στερεότυπα.

Μέσα από τις μελωδίες και τα ακόρντα αποκτούν δεξιότητες που συμβάλλουν στην ψυχοκινητική τους εξέλιξη.

Έχουν μεγάλα όνειρα και σκοπεύουν να μη σταματήσουν μέχρι να τα πραγματοποιήσουν.

Στις 21 Ιουνίου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μουσικής θα παίξουν στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και σας περιμένουν να τους απολαύσετε.

Τα μέλη της μπάντας “Bandokafeneio” και οι δηλώσεις τους στην κάμερα του ΑΝΤ1:

Γιώργος Δανδουλάκης, Τραγούδι

Αντώνης Εξαρχόπουλος, Πιάνο

Θωμάς Σωτροπάς, Κρουστά

Βαγγέλης Μήτσουρας, Κιθάρα – Συντονιστής

Κυριάκος Φριλίγκος, Μπουζούκι

Μάνος Μπρούστης, Τραγούδι

Μάρκος Σπανός, Κιθάρα

