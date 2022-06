Κόσμος

Γαλλικές εκλογές: μακριά από την αυτοδυναμία ο Μακρόν

Πόσες έδρες κέρδισαν οι παρατάξεις μετά τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές.

Η προσκείμενη στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξη Ensemble λαμβάνει 224 έδρες στον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός FR2.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με τα πρώτα έξιτ πολ, στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών που σημαδεύεται από τη μεγάλη αύξηση της δύναμης της ακροδεξιάς.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τον Μακρόν, ο οποίος θα χρειαστεί να αναζητήσει συμμάχους για να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει για την επόμενη πενταετία.

Με βάση τις πρώτες προβλέψεις των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων, η παράταξη Ensemble! του προέδρου θα εκλέξει 200-260 βουλευτές. Θα παραμείνει δηλαδή μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 289 βουλευτών σε σύνολο 577.

Η αριστερή συμμαχία Nupes του Ζαν-Λυκ Μελανσόν εκτιμάται ότι θα εκλέξει 150-200 βουλευτές και θα γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν αναμένεται να εκλέξει 60-100 βουλευτές, ανεβάζοντας σημαντικά τη δύναμή του στην Εθνοσυνέλευση.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η τέταρτη εκλογική διαδικασία μέσα σε δύο μήνες σημαδεύτηκε από την αποχή που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 53,5-54%, αυξημένη κατά μία μονάδα σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο. Δεν θα σπάσει πάντως το ρεκόρ του δεύτερου γύρου των εκλογών του 2017 που ήταν 57,36%.

Η ακριβής κατανομή των 577 εδρών αναμένεται να γίνει γνωστή αργότερα απόψε.

Για την ενωμένη αριστερά, τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι θα γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση, έναν ρόλο που κατείχε μέχρι τώρα η δεξιά.

Για τη Λεπέν, η επιτυχία είναι αδιαμφισβήτητη: πενταπλασιάζει τον αριθμό των βουλευτών της και ξεπερνάει όπως φαίνεται κατά πολύ το όριο των 15 βουλευτών ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, για δεύτερη φορά στην ιστορία του κόμματός της, μετά το 1986.

Όσον αφορά την παραδοσιακή δεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους, εκλέγουν 60-70 βουλευτές και αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη Εθνοσυνέλευση.

