Μύκονος - Χαλκιδική: μπαράζ ελέγχων στην εστίαση

Τι έδειξαν οι έλεγχοι για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Σε ποιες περιπτώσεις βεβαιώθηκαν παραβάσεις.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν την 16-18 Ιουνίου 2022 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Μύκονο και στη Χαλκιδική για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ελέγχθηκαν συνολικά 15 καταστήματα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 9 από αυτά.



Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

Στην Μύκονο,

• σε καφέ μπαρ, η μη έκδοση 20 αποδείξεων,

• σε εστιατόριο, η μη έκδοση 6 αποδείξεων και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

• σε εστιατόριο, να απασχολούνται 25 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

• σε καφέ μπαρ, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

• σε εστιατόριο, να απασχολούνται 7 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Χαλκιδική,

• σε καφέ μπαρ - εστιατόριο, η μη έκδοση 2 αποδείξεων και να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

• σε καφετέρια, η μη έκδοση απόδειξης και να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

• σε ψαροταβέρνα, να απασχολούνται 11 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

• σε ταβέρνα, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.



Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

