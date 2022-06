Οικονομία

Ουκρανία - ΕΕ: Ανησυχία για τα εγκλωβισμένα σιτηρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παραμένουν μπλοκαρισμένοι στις σιταποθήκες της Ουκρανίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σήμερα στο συμβούλιό τους στο Λουξεμβούργο τρόπους για να μπορέσουν να απεμπλακούν και να διατεθούν στις παγκόσμιες αγορές εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που παραμένουν αποκλεισμένοι στα ουκρανικά λιμάνια εξαιτίας του ρωσικού ναυτικού αποκλεισμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παραμένουν μπλοκαρισμένοι στις σιταποθήκες της Ουκρανίας αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της η Ρωσία την 24η Φεβρουαρίου και επέβαλε αποκλεισμό στα λιμάνια τους. Τόσο η Ουκρανία, όσο και η Ρωσία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών παγκοσμίως.

Η Μόσχα αποποιείται κάθε ευθύνη για την εξελισσόμενη επισιτιστική κρίση· επιρρίπτει την ευθύνη στη Δύση και στις κυρώσεις που επέβαλε για τις ελλείψεις σιτηρών που οδήγησαν σε αλματώδη αύξηση των τιμών των τροφίμων εν μέσω προειδοποιήσεων των Ηνωμένων Εθνών ότι οι φτωχότερες χώρες, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για να θρέψουν τους πληθυσμούς τους, είναι αντιμέτωπες με απειλή μαζικού λιμού.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές της Ουκρανίας διά θαλάσσης, με αντάλλαγμα τη διευκόλυνση των ρωσικών εξαγωγών τροφίμων και λιπασμάτων.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, διαβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει ρόλο στο πλαίσιο ενός «μηχανισμού επιτήρησης» της εφαρμογής της συμφωνίας που θα εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη εάν κλειστεί συμφωνία.

Δεν είναι σαφές το εάν η ΕΕ θα εμπλεκόταν στρατιωτικά για την εξασφάλιση συμφωνίας.

«Το εάν και κατά πόσον θα υπάρξει ανάγκη στο μέλλον για τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων παραμένει ερωτηματικό και δεν νομίζω πως βρισκόμαστε ακόμη εκεί», ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνομιλίες των 27 για το ενδεχόμενο να ετοιμαστεί νέα – η 7η κατά σειρά – δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που διευκρίνισε ότι η λήψη νέων τιμωρητικών μέτρων δεν θα γίνει άμεσα.

Δεν διαφαίνεται συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ, εξήγησε η πηγή αυτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Μαγούλα

Πάτρα - Προαστιακός: Ο συρμός παρέσυρε γυναίκα