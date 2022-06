Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάρπαθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός παρά το μεγάλο εστιακό του βάθος



Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός παρά το μεγάλο εστιακό του βάθος. Η Κάρπαθος ξύπνησε μουδιασμένη από το χτύπημα του εγκέλαδου…

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 21 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 51,1 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός παρά το μεγάλο εστιακό του βάθος, έγινε αισθητός στις περισσότερες περιοχές του νησιού, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ζημιές και τραυματισμούς. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα - απάτη: του υποσχέθηκε μεγάλη επένδυση και του απέσπασε 753000 ευρώ!

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 181 σημεία