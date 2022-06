Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Δεν μας ανησυχεί η αύξηση στα κρούσματα (βίντεο)

Τι είπε για την 4η δόση εμβολίου για τον γενικό πληθυσμό, τους δείκτες που λαμβάνουν υπόψιν οι Αρχές, αλλά και για τον θεσμό του "Προσωπικού Γιατρού".

Για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα αλλά και για τον προσωπικό γιατρό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε "υπάρχει αύξηση στα κρούσματα του κορονοϊού όμως δεν μας ανησυχεί" καθώς ανέφερε ότι "αξιόπιστος δείκτης είναι η πίεση στο ΕΣΥ και όχι ο αριθμός των κρουσμάτων, είμαστε στο μέσο όρο θανάτων της ΕΕ σε κρούσματα".

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι "τα πραγματικά κρούσματα είναι πολλά παραπάνω, δεν γίνονται όσα τεστ θα μπορούσαν να γίνονται. Για τεστ πηγαίνουν κυρίως αυτοί που έχουν συμπτώματα".

Ανέφερε ακόμα για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μάσκας ότι "η χώρα μας καθυστέρησε σε σχέση με άλλες χώρες, άλλωστε ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί. Θα έχουμε εξάρσεις και υφέσεις".

"Η Όμικρον δεν σταματά με οριζόντια μέτρα" είπε ο κ .Θεμιστοκλέους.

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων από Σεπτέμβρη υποστήριξε ότι "δεν θα έχουμε pass για τα μαγαζιά, όπως είχαμε. Στόχος είναι η διατήρηση μίας κανονικότητας".

Αναφορικά με το ενδεχόμενο για 4η δόση εμβολίου το φθινόπωρο, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι "θα υπάρχει σύσταση, όμως δεν θα είναι εμβόλιο που θα ανατρέψει δεδομένα".

Σχετικά με τον προσωπικό γιατρό ανέφρερε ότι "αρχές Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις, είναι όλοι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας και θα γίνει κάλεσμα και σε ιδιώτες γιατρούς" και συνέχισε αναφέροντας ότι "πρέπει όλοι να εγγραφούμε σε προσωπικό γιατρό, θα είναι μία πολύ απλή διαδικασία, θα μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα θα δηλώνει ραντεβού και προσωπικό γιατρό, μία διαδικασία εντελώς δωρεάν".

"Εκτός από τους ηλικιωμένους θα χουν γιατρό και οι νεότεροι και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθυνθούν κάπου", υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

"Μέσα από το σύστημα αυτό διορθώνουμε τις αμοιβές των γιατρών, αλλά και τις διαδικασίες" είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σημαντικό στοιχείο και κίνητρο, όπως ανέφερε, θα ειναι η αμοιβή των γιατρών που θα εγγραφούν, καθώς "θα ξεπερνά τις 7.000-9.000 ευρώ με τις 2.000 εγγραφές".

