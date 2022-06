Αθλητικά

Καράτε: Πρωταθλητές Ευρώπης Γιαννάκος και Χρυσοπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος θρίαμβος για το ελληνικό καράτε, με την Ελλάδα να κατακτά την 7η θέση μεταξύ 48 χωρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νεανίδων, Νέων και U21 που ολοκληρώθηκε στην Πράγα.

Νέος θρίαμβος για το ελληνικό καράτε, με την Ελλάδα να κατακτά την 7η θέση μεταξύ 48 χωρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νεανίδων, Νέων και U21 που ολοκληρώθηκε στην Πράγα. Δύο χρυσά μετάλλια, με τον Χάρη Γιαννάκο και την Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου, ένα αργυρό με τη Χριστίνα Παππά και ένα χάλκινο με τον Ηλία Ψωμά, συνθέτουν την εντυπωσιακή παρουσία της Ελλάδας στην τσεχική πρωτεύουσα.

Στον τελικό της κατηγορίας -75κ U21 ανδρών, ο Χάρης Γιαννάκος επικράτησε 3-1 του Κροάτη Σίμουνετς και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, ακούγοντας τον Εθνικό Ύμνο από τα ηχεία του Holesovice που φιλοξένησε τη διοργάνωση. Το ίδιο επίτευγμα σφράγισε την παρουσία και της Κωνσταντίνας Χρυσοπούλου στην Πράγα, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 3-2 τη Σίποβιτς (Βοσνία) στον τελικό των -59κ Νέων Γυναικών.

Λίγο νωρίτερα, η Χριστίνα Παππά ηττήθηκε 6-3 από τη Ντοπιεράλσκα (Πολωνία) και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -47κ νεανίδων, που αποτελεί το μεγαλύτερο –έως τώρα- επίτευγμα της καριέρας της. Ο Ηλίας Ψωμάς νίκησε 3-0 τον Αυστριακό Σελίμοβιτς στην αναμέτρηση για την 3η θέση της κατηγορίας +70κ. εφήβων και κρέμασε στο στήθος του το χάλκινο μετάλλιο.

Ηττήθηκαν στους μικρούς τελικούς των κατηγοριών τους, αλλά φεύγουν από την Πράγα με την σημαντική διάκριση της 5ης θέσης στην Ευρώπη η Αθηνά Τσιακμάκη (Κάτα Νεανίδων) και ο Γιάννης Κουκουσέλης (Κάτα Νέων Ανδρών), ο Ντίνος Μπίνας (-84κ U21) και ο Σέργιος Καρβούνης (+84κ U21). Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με το Ομαδικό Κάτα Νεανίδων/Νέων Γυναικών όπου η Ελλάδα με τη Λυδία Ξένου, τη Μαρία Παυλίτινα και τη Χριστίνα Παππά κατέκτησαν την 5η θέση.

Η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα απόψε (20/6) στις 22:45 με πτήση μέσω Μονάχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 181 σημεία

Power Pass: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση την Δευτέρα