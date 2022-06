Κοινωνία

Αχαΐα: Βρέφος πέθανε στον ύπνο του

Το βρέφος «έφυγε» την ώρα του ύπνου και δίπλα του βρισκόταν η 21χρονη μητέρα του.

Ένα βρέφος μόλις 19 ημερών πέθανε, σκορπίζοντας θλίψη στην Αχαΐα. Το βρέφος πιθανότατα «έσβησε» από παθολογικά αίτια που απομένει να επιβεβαιωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε οικία της Κάτω Αχαΐας, την ώρα που κοιμούνταν η 21χρονη μητέρα και το μωρό στο ίδιο κρεβάτι.

Η μητέρα αντιλήφθηκε κάποια στιγμή ότι το βρέφος δεν ανέπνεε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Εκλήθη, παράλληλα, το ΕΚΑΒ και το μωρό διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το νεογνό γεννήθηκε την 1η Ιουνίου και επί 7 ημέρες ήταν σε θερμοκοιτίδα με σοβαρή λοίμωξη, ενώ τη Δευτέρα 27 Ιουνίου επρόκειτο να υποβληθεί σε ενδοσκόπηση κρανίου.

Όλες οι λεπτομέρειες της τραγικής απώλειας διερευνήθηκαν από το Αστυνομικό τμήμα Αχαΐας και σύμφωνα με βάσιμες, διασταυρωμένες και σαφείς ενδείξεις τα αίτια του θανάτου έχουν σοβαρό παθολογικό υπόβαθρο.

