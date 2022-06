Παράξενα

Κρήτη: Ηλικιωμένο ζευγάρι κοιμήθηκε στην παραλία και η γυναίκα αγνοείται από τα ξημερώματα

Όταν ο άνδρας ξύπνησε διαπίστωσε ότι η 80χρονη γυναίκα δεν ήταν δίπλα του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ιεράπετρας μετά την δήλωση εξαφάνισης μίας 80χρονης γυναίκας από την Αυστρία.

Το ζευγάρι πήγε στην παραλία Καθαράδες χθες το απόγευμα για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Ολα ήταν μια χαρά και κάποια στιγμή τους πήρε ο ύπνος στις ξαπλώστρες που είχαν νοικιάσει.

Σήμερα τα ξημερώματα ο άνδρας ξύπνησε και διαπίστωσε ότι γυναίκα του δεν ήταν δίπλα του. Έψαξε στην παραλία αλλά και μέσα στη θάλασσα, αλλά δεν υπήρχε πουθενά σημάδι ζωής και κάλεσε σε βοήθεια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Λιμενικό και την ΕΛ.ΑΣ σε θάλασσα και στεριά.

Πηγή: ekriti.gr

