Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Την Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

Πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόμα. Ποιοι θα λάβουν επιπλέον μοριοδότηση.

Μέχρι και 300 ευρώ το χρόνο υπολογίζεται το όφελος για τα νοικοκυριά από την μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών από νέες, πιο αποδοτικές ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσιάζοντας σήμερα επίσημα το πρόγραμμα "Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή".

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων ανοίγει αύριο και δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος για συσκευές που είναι εγκατεστημένες τόσο στην κύρια όσο και στην δευτερεύουσα κατοικία. Ωστόσο, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ.

Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει μία αίτηση για μία κατοικία, που σημαίνει ότι δύο σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν δύο αιτήσεις. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει 1-3 συσκευές: έως 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο και 1 καταψύκτη. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 30% - 50% ενώ υπάρχει και ανώτατο χρηματικό όριο. Έτσι οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 135 - 710 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα και το είδος της συσκευής.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι όσοι δεν επιλεγούν στους αρχικούς δικαιούχους, θα παραμείνουν επιλαχόντες ώστε να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε επόμενη φάση εφόσον αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας:

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να μειώσουν έως και 40% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι θα φθάσει στις 209.000 μεγαβατώρες, που αντιστοιχεί στην κατανάλωση μιας πόλης 100.000 κατοίκων. Το όφελος της οικονομίας από τη μείωση των εισαγωγών καυσίμων θα φθάσει τα 40 εκατ. ευρώ ενώ η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα είναι 125.000 τόνοι.

"Μαζί με τα προγράμματα Εξοικονομώ και την επιδότηση των λογαριασμών, χτίζουμε τείχος προστασίας απέναντι στις εκρηκτικές αυξήσεις της ενέργειας λόγω της διεθνούς κρίσης", τόνισε ο υπουργός.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης ανήγγειλε την προκήρυξη νέας δράσης ανακύκλωσης για επαγγελματικά ψυγεία που επίσης ανήκουν στην κατηγορία των ενεργοβόρων συσκευών. Υπογράμμισε επίσης την έμφαση που δίνει το ΕΣΠΑ στην πράσινη οικονομία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ενώ σημείωσε ότι η δράση θα οδηγήσει στην αντικατάσταση 380.000 συσκευών.

Η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου σημείωσε ότι το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει σταδιακά, ανάλογα με το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και θα λειτουργεί χωρίς δικαιολογητικά καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από το taxis. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο ένα ηλεκτρονικό κουπόνι για κάθε συσκευή το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Απαραίτηση προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ανακύκλωση της παλιάς συσκευής που θα γίνεται με ευθύνη του εμπόρου. Αν ο έμπορος δεν παραλάβει και δεν παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση, δέν θα εισπράττει την επιχορήγηση. Η ιστοσελίδα του προγράμματος allazosyskevi.gov.gr αναμένεται να ανοίξει άμεσα ενώ κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων (ως τις 5 Ιουλίου) θα λειτουργεί και γραφείο εξυπηρέτησης, helpdesk.

