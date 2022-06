Παράξενα

Κρήτη: Πήγε στην εκκλησία για βάφτιση και έφυγε... παντρεμένος! (εικόνες)

Ο άντρας νόμιζε ότι πηγαίνει καλεσμένος σε βάφτιση αλλά τον περίμενε η έκπληξη της ζωής του. Η αντίδρασή του...

Η λέξη «έκπληξη» σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουνίου στις Καλύβες του δήμου Αποκορώνου στα Χανιά.

Ο επιχειρηματίας τουρισμού Μανώλης Μανατάκης, είχε ενημερωθεί από την σύζυγό του (με πολιτικό γάμο), Ιουλία Βροντάκη, πως το απόγευμα του Σαββάτου θα έκανε την βάφτιση ενός παιδιού στο εκκλησάκι του Χριστού, στις Καλύβες.

Η ίδια θα πήγαινε ως νονά από νωρίς ενώ εκείνος μπορούσε να πάει πιο μετά.

Έτσι ο κ. Μανατάκης ντύθηκε casual με απλό παντελόνι κα πουκάμισο και πήγε στην εκκλησία, όπου τον περίμενε η έκπληξη της…ζωής του.

Τον υποδέχθηκε η σύζυγός του ντυμένη…νύφη λέγοντάς του:

«Αγάπη μου καλώς ήρθες στον γάμο μας»!

Μάλιστα του έδωσε και την ανθοδέσμη που ήδη κρατούσε για να της την δώσει, όπως επιτάσσει το έθιμο. Ενώ καλεσμένοι φώναζαν τον ιερέα «για να μην φύγει ο γαμπρός» κάτι για το οποίο φυσικά δεν υπήρχε λόγος.

Έτσι αντί για «βάφτιση» έγινε γάμος και ο ….νονός έφυγε από την εκκλησία ως…γαμπρός.

Το ευτυχές ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με την νύφη να αναφέρεται στις λεπτομέρειες της ανεπανάληπτης έκπληξης που επεφύλαξε στον γαμπρό.

