“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: εύχομαι να μην μου φορτώσουν και τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας (βίντεο)

Τι δηλώνει η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, μέσω του συνηγόρου της. Τι λέει για το πανάκι της Ίριδας. Γιατί επιτίθεται ο Όθων Παπαδόπουλος στον Γρηγόρη Λέων.

Συνεχίζονται σήμερα, με την μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, οι νέες καταθέσεις που λαμβάνουν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από τα πρόσωπα που έχουν σχέση με την Ρούλα Πισπιρίγκου, αυτήν την φορά όχι σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας, για τον οποίο έχει προφυλακιστεί η μητέρα της, αλλά σχετικά με τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας, της Μαλένας και της Ίριδας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, είπε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου έστειλε εξώδικο στο εργαστήριο του ΑΠΘ, καθώς, όπως υποστήριξε «υπάρχει αντίφαση σε σχέση με τα αποτελέσματα στην τοξικολογική εξέταση των ούρων της μικρής Τζωρτζίνας» και δεν είναι σαφές ποια είναι τα αξιόπιστα αποτελέσματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Σχολιάζοντας το γεγονός πως στο φιαλίδιο με αίμα της Τζωρτζίνας, που βρέθηκε μετά από μήνες στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, τελικώς δεν ανιχνεύθηκαν ίχνη κεταμίνης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε «βλέπετε λοιπόν ότι δεν ήταν βασανίστρια; Επί μήνες ακούμε όχι μόνο ότι είχε κάνει κακό στο παιδί της, αλλά ότι το βασάνιζε επί μήνες, χορηγώντας του δηλητήρια. Επιβεβαιώθηκε αυτό που μου έλεγε από την αρχή και με σθένος (ενν. η Ρούλα Πισπιρίγκου), πως ουδέποτε χορήγησε στην Τζωρτζίνα οποιαδήποτε ουσία για να της κάνει κακό».

Ακόμη, όπως σημείωσε, η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν είναι αρνητική να γίνει εκταφή της σορού της Τζωρτζίνας, εάν αυτό πρόκειται να συμβάλει στην διαλεύκανση της υπόθεσης

Σχετικά με το αναμενόμενο πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα, για τα αίτια θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας, ο κ. Παπαδόπουλος μετέφερε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει αγωνία ενόψει της δημοσιοποίησης του και αυτό που κατά λέξη του αναφέρει είναι «Εύχομαι να μην μου το φορτώσουν και αυτό», συνεχίζοντας να αρνείται κάθε ανάμειξη στον θάνατο των τριών παιδιών της.

Αναφορικά με την νέα κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ο κ. Παπαδόπουλος είπε «δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της κατάθεσης του Μάνου Δασκαλάκη, είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες από τα ρεπορτάζ. Ενδεχομένως προχωρώντας η διαδικασία να έχουμε γνώση της κατάθεσης και να την αξιολογήσουμε».

Επιτιθέμενος στον Γρηγόρη Λέων για όσα υποστηρίζει αναφορικά με τους θανάτους των τριών κοριτσιών, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι «Ο κ. Λέων μιλάει στο πρώτο πληθυντικό, ενώ είναι ιδιώτης ιατροδικαστής και δεν είναι μέλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που ερευνά την υπόθεση. Δεν ξέρω τι έγγραφα έχει στα χέρια του σχετικά με την υπόθεση. Παλαιό0τερα μιλούσε για την Τζωρτζίνα, αλλά μετά είπε ότι δεν είχε γνώση της ιατροδικαστικής έκθεσης».

Τέλος, σχετικά με το περιβόητο πανάκι της Ίριδας, που σύμφωνα με τον κ. Λέων είναι αποδεικτικό στοιχείο για τον θάνατο του παιδιού, ο Όθωνας Παπαδόπουλος είπε πως «είναι προφανές πως η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν θα προχωρούσε ποτέ στην παράδοση του στοιχείου αυτού (ενν. στις Αρχές)», εάν η ίδια είχε εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού.