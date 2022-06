Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Πηνελόπη μαθαίνει την αλήθεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Η σύλληψη του Ακύλα φέρνει χαρά και ανακούφιση σε όλους.

Ο Ζάχος, όμως, δεν είναι ικανοποιημένος αν δε βρει όλους τους δολοφόνους της μητέρας του.

Η Πηνελόπη διαβάζει την ομολογία του Μεγαρίτη και φτάνει στην πολυπόθητη αλήθεια.

Η σχέση του Κωνσταντή με τη Δρόσω κλυδωνίζεται από το βάρος των ενοχών του για τον Γιάννο.

Ο Σταμάτης κάνει μια απροσδόκητη πρόταση στον Παναγιώτη.

Ο Σέργιος πιάνει τους γονείς του σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ η Ζωή επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στον φυλακισμένο Ακύλα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: εύχομαι να μην μου φορτώσουν και τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας (βίντεο)

Αχαΐα: Βρέφος πέθανε στον ύπνο του

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Gallery