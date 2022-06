Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Λέων για Ίριδα: το πανάκι είναι πειστήριο της δολοφονίας της (βίντεο)

Τι απαντά ο ιατροδικαστής στα “πυρά” που δέχθηκε από τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου. Τι λέει για την Τζωρτζχίνα και τα βασανιστήρια που υποστηρίζει ότι δεχόταν το άτυχο παιδί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε λίγο νωρίτερα από τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου, επεσήμανε πως «Εγώ έχω εκφράσει επιστημονική άποψη και μίλησα κυρίως για τους θανάτους των πρώτων δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας. Οι ιατροδικαστές είχαν μιλήσει αναλυτικά για την υπόθεση και είχαν βγει στην δημοσιότητα και τα ιατροδικαστικά πορίσματα».

«Εγώ ήμουν λαλίστατος, όπως ήταν και άλλοι αυτήν την περίοδο. Και σε λίγες ώρες νομίζω θα φανεί ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι και να κάνουμε και μια αυτοκριτική στο τέλος», σημείωσε ο κ. Λέων, λίγα λεπτά πριν ανακοινωθεί ότι παραδόθηκε στην Αστυνομία το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας.

«Σύμφωνα με την προσωπική επιστημονική μου άποψη, το πανάκι είναι ένα πειστήριο που σχετίζεται με τον θάνατο της Ίριδας και θα έπρεπε να έχει ερευνηθεί. Στο πανάκι μπορούμε να βρούμε πολύτιμα στοιχεία κυρίως για τον μηχανισμό του θανάτου. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι θα έχουν αναλύσει τα στοιχεία που είχε πάνω το πανάκι. Προσωπικά εκτιμώ ότι το πανάκι σχετίζεται με το τραύμα στην στοματική κοιλότητα. Το τραύμα που έχει το βρέφος, που σε αυτήν την ηλικία δεν έχει δόντια, είναι ένα τραύμα που δείχνει μια βιαιότητα», επεσήμανε ο κ. Λέων

Σχετικά με τον θάνατο της Ίριδας, που η Ρούλα Πισπιρίγκου και η αδελφή της υποστήριξαν πως βρήκαν νεκρή στην κούνια της, ο κ. Λέων είπε με νόημα «δημόσια έχω ακούσει ποιοι άνθρωποι ήταν στον χώρο. Επίσης δημόσια έχω ακούσει πως πήγε άλλο ένα πρόσωπο στον χώρο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Εάν ένας δράστης ξεχάσει ένα πειστήριο σε έναν χώρο που ήταν και άλλοι άνθρωποι, είναι εύκολο μετά να το κρύψει;».

«Το 90% των περιπτώσεων που πηγαίνουν κατηγορούμενοι σε ένα ποινικό δικαστήριο δηλώνουν ότι είναι εντελώς αθώοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Δικαιοσύνη παίρνει υπόψη μόνο την απολογία του κατηγορούμενου, αλλά όλα τα στοιχεία και όλη την διαδικασία και να μην εκπλαγούμε εάν σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και εκπλήξεις», υπογράμμισε.

Για τα αποτελέσματα στο φιαλίδιο με αίμα της Τζωρτίνας που βρέθηκε μετά από μήνες στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ο Γρηγόρης Λέων απάντησε ότι «έχω δηλώσει εξ αρχής ότι δεν είμαι βέβαιος ότι η Τζωρτζίνα υπέφερε από έναν και μόνο εξωγενή παράγοντα. Η κεταμίνη γνωρίζουμε ότι είχε καθοριστική συμβολή στον θάνατο της. Όμως δεν είμαστε βέβαιοι ακόμη, οι προηγούμενοι εξωγενείς παράγοντες που προκάλεσαν τα επεισόδια, τι είδους παράγοντες ήταν. Στις δημόσιες δηλώσεις των θεραπόντων ιατρών, αναφέρεται πως σε ένα παιδί που δεν έχει κανένα παθολογικό και γενετικό πρόβλημα, κάτι άλλο συμβαίνει όταν έχει ξαφνικά μια εγκεφαλοπάθεια».

