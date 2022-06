Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καύσωνα

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι προ των πυλών. Σε ποιες περιοχές θα φθάσει τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο.

Ειδικότερα η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φθάσει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Πιο αναλυτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φθάσει:

Α. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. Την Τετάρτη (22-06-2022) τους 35 με 37 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Πέμπτη (23-06-2022) τους 36 με 39 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την κεντρική Μακεδονία τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Παρασκευή (24-06-2022) και το Σάββατο (25-06-2022) η θερμοκρασία θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς και η μέγιστη τιμή θα φθάσει στα κεντρικά και τα νότια τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Κυριακή (26-06-2022) προβλέπεται από τα δυτικά νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Β. ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής τους 33 με 35 βαθμούς με εξαίρεση τις Κυκλάδες, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

2. Το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου την Κυριακή θα παρουσιάσει άνοδο.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη και θα φθάσουν τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη (23-06-2022) από τις απογευματινές ώρες στη Θράκη και τη Μακεδονία θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

