Fuel Pass: Αλλαγές στο επίδομα καυσίμων - Την Τρίτη οι ανακοινώσεις

Κλείδωσαν σε σύσκεψη στο Μαξίμου τα μέτρα για το Fuel Pass.

«Κλείδωσε» το νέο fuel pass, η δεύτερη επιδότηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.

Το ποσό της επιδότησης που θα δοθεί, αλλά και οι δικαιούχοι αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, είπε ότι οι ανακοινώσεις για το νέο πρόγραμμα, που θα ισχύσει από τον Ιούλιο, θα γίνουν αύριο Τρίτη (21.06.2022), αρχικά στο υπουργικό συμβούλιο και αργότερα από τον Χρήστο Σταϊκούρα.

Παρόντες στη σύσκεψη για την επιδότηση στα καύσιμα ήταν οι υπουργοί Οικονομίας, Χρήστος Σταϊκούρας, Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Συγκεκριμένα, το νέο πακέτο μέτρων, που θα αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα, προβλέπει τα εξής:

Θα έχει διάρκεια τρεις μήνες και θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Για το diesel κίνησης η επιδότηση θα συνεχίσει να δίνεται στην αντλία και πιθανότατα θα είναι υψηλότερη από αυτή που ισχύει σήμερα.

Για την βενζίνη θα συνεχιστεί το σύστημα του fuel pass. Το ποσό της επιδότησης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο.

Το μέτρο του Fuel Pass θα αφορά περισσότερους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως και 45.000 ευρώ (καθαρό μετά την αφαίρεση των φόρων).

«Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος και θα προχωρήσει στη συνέχιση της πολιτικής στήριξης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, αρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς στο Μέγαρο Μαξίμου. Για το θέμα αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο. Αρχικά κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου και στις 15:00 εξειδίκευση των μέτρων στο Υπουργείο Οικονομικών», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου, «Την ίδια στιγμή συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρά η σφράγιση πρατηρίων, που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, ενώ θα υπάρχει και δημοσιοποίηση των στοιχείων τους για να ενημερώνεται η κοινωνία και το καταναλωτικό κοινό. Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που θα προκύπτουν από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους, θα κυμαίνονται από τις 10 μέχρι και τις 90 ημέρες. Σημειώνεται ότι σε κάθε πρατήριο που θα σφραγίζεται λόγω νοθείας, θα μπαίνει ταινία στην οποία θα αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας».



