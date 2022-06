Πολιτική

Σταϊκούρας: Πιο κοντά ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα

Τι αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, μετά την νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία στέλνει ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, που αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο κατά μια βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερό outlook.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε θετικό μονοπάτι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε μεσοπρόθεσμη βάση αναμένεται να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές. Επίσης αναφέρει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης από το 2023 και μετά.

Πρόκειται για τον τέταρτο οίκο αξιολόγησης, μετά την Standard & Poor's, την DBRS και την SCOPE Ratings, που αποδίδει, στο Ελληνικό Δημόσιο, βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας ισοδύναμη με ΒΒ+, δηλαδή μία μόλις βαθμίδα πριν την επενδυτική. Πρόκειται για την 11η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία.

«Η Ελλάδα βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση και του τελευταίου στόχου της: την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Οικονομίας

«Σήμερα, ένας ακόμη διεθνής οίκος αξιολόγησης, ο ιαπωνικός R&I, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.

Αναβάθμιση που φέρνει τη χώρα ένα «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα. Σημειώνεται ότι είναι ο τέταρτος οίκος αξιολόγησης, μετά την Standard & Poor's, την DBRS και την SCOPE Ratings, που αποδίδει, στο Ελληνικό Δημόσιο, βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας ισοδύναμη με ΒΒ+, δηλαδή μία μόλις βαθμίδα πριν την επενδυτική.

Πρόκειται για την 11η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία, παρά τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις, αποτέλεσμα της άσκησης ορθής οικονομικής πολιτικής.

Έτσι, μετά την επίτευξη των στόχων της άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών, της πρόωρης εξόφλησης του ΔΝΤ, της μείωσης του όγκου των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της ισχυρής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, της σταδιακής δημοσιονομικής ισορροπίας, της διαμόρφωσης ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων, της γενναίας και αποτελεσματικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της ορθολογικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της εξόδου της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, η Ελλάδα βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση και του τελευταίου στόχου της: την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.

Εθνικός στόχος με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία».

