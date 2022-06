Πολιτική

Οικονόμου: Η Τουρκία έχει πάρει τις απαντήσεις της - Εμείς σώζουμε ζωές

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Πως σχολιάζει όσα είπε ο Ερντογάν, μετά τα νέα ναυάγια στο Αιγαίο.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τους πρόσφυγες και την αντιμετώπισή τους από την Ελλάδα, καθώς και με τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί θέματος αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών που φημολογείται ότι θα θέσει η Άγκυρα ο κ. Οικονόμου, στην διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, απάντησε ότι «κάθε ανάλογη προσπάθεια της Τουρκίας στο παρελθόν πήρε τις απαντήσεις της νηφάλια και τεκμηριωμένα. Σε ότι αφορά τις ανυπόστατες και αστήρικτες κατηγορίες για το θέμα των μεταναστών η χώρα μας απαντά με πράξεις που σώζουν ζωές στο Αιγαίο και στον Έβρο. Θα είναι καλύτερα εάν οι Τούρκοι στρέψουν την προσοχή τους στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών».

Ερωτώμενος για το τι θα προτάξει η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής σχετικά με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η χώρα μας «θα προτάξει την ανάγκη σταθερότητας στην περιοχή και την πλήρη εφαρμογή συνθηκών και διεθνούς δικαίου».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα συνάντησης με τον κ. Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είπε ότι «πάντοτε θέλουμε ανοιχτούς διαύλους με την Τουρκία, είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις καλές σχέσεις αλλά και ανυποχώρητοι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στις συνεχείς δηλώσεις του κ. Ερντογάν και την αλλαγή ατζέντας από τον Τούρκο πρόεδρο, είπε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να ερμηνεύουμε τον κ. Ερντογάν. Η θέση μας είναι να αναδεικνύουμε οποιαδήποτε κατασκευή δεν μπορεί να σταθεί στην πραγματικότητα των Συνθηκών και την αλήθεια στο προσφυγικό».





Προσέθεσε πως «σε ότι αφορά τη συμπεριφορά της χώρας μας για το προσφυγικό μιλάνε τα περιστατικά όταν οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και παρίσταται ανάγκη. Όλα τα περιστατικά που καταγγέλλονται ερευνώνται αλλά δεν επιβεβαιώνονται».

Ερωτώμενος για το εάν ο πρωθυπουργός ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας στη Σύνοδο κορυφής, ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο πρωθυπουργός και στις διμερείς συνομιλίες με ξένους και στις Συνόδους Κορυφής, «ενημερώνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, εάν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του κ. Ερντογάν, για την επιθετικότητα της τουρκικής πλευράς».

Αναφερόμενος στη Διάσκεψη της Ρώμης και την μη πρόσκληση της Ελλάδας, είπε ότι δεν πρόκειται για επίσημη διάσκεψη αλλά για μια πρωτοβουλία της Ιταλίας που αφορά θέματα δικού της ενδιαφέροντος στις σχέσεις της με τη Λιβύη. Ο κ. Οικονόμου είπε ότι το επόμενο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι.

Ερωτώμενος για το εάν ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει στο ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και της συνοχής της συμμαχίας, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «η Ελλάδα κάνει πάντα ότι είναι πρόσφορο για τα εθνικά της συμφέροντα και τα συμφέροντα της συμμαχίας με τον πλέον δόκιμο τρόπο, όπως έκανε και στις ΗΠΑ».

