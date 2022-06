Κοινωνία

Αίγινα: σε ποιον ανήκει η σορός που επέπλεε στην θάλασσα

Που κατέληξαν οι έρευνες των Αρχών, δίνοντας τέλος στο θρίλερ για την ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

Αναγνωρίστηκε η σορός άντρα που εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουνίου 2022, στη θαλάσσια περιοχή «Αγίων» στην Αίγινα.

Πρόκειται για έναν 89χρονο, για τον οποίο είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την ανεύρεση του στις 15 Ιουνίου, καθώς εξαφανίστηκε από το Καλαμάκι Αττικής και τον αναγνώρισαν συγγενικά του πρόσωπα.

Ο 89χρονος τελικά βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, από περιπολικό του Λιμενικού Σώματος που τον εντόπισε και τον ανέσυρε.

Ο άντρας φορούσε μαύρο μαγιό, ενώ είχε χειρουργικές τομές στο στέρνο και στο αριστερό πόδι.

Η σορός είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση είχε αναλάβει το Λιμεναρχείο Αίγινας που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

