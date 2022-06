Κόσμος

Τουρκία: Το 4ο γεωτρύπανο “πιάνει δουλειά” σε σημαδιακή ημερομηνία

Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, σχετικά με την περιοχή που θα "βγει" το γεωτρύπανο.

Σε μία επετειακή ημερομηνία για την Άγκυρα, θα αναλάβει τα καθήκοντά του το τουρκικό γεωτρύπανο "Αμπτουλχαμίντ", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου, επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, θα κάνει "πρεμιέρα" το 4ο τουρκικό γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίντ, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το 4ο γεωτρύπανο το οποίο βρίσκεται τώρα στο λιμάνι της Μερσίνης, θα είναι έτοιμο σε 25 μέρες, ωστόσο ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αναλάβει καθήκοντα στην ανατολική Μεσόγειο ή την Μαύρη Θάλασσα.

Τουρκικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι θα αναλάμβανε καθήκοντα στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έγινε επίσημη δήλωση.

