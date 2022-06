Life

Πολ Χάγκις: ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Τι περιγράφει η καταγγέλουσα για τον δημοφιλή σκηνοθέτη. Τι δηλώνει ο ίδιος για τις κατηγορίες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ καναδός σκηνοθέτης Πολ Χάγκις συνελήφθη στη νότια Ιταλία μετά την καταγγελία μιας γυναίκας για σεξουαλική επίθεση εις βάρος της.

Ο 69χρονος έχει βραβευτεί με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία «Crash», ενώ έχει υπογράψει και το σενάριο για μια άλλη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, το "Million Dollar Baby".

Κατηγορείται ότι εξανάγκασε μια νεαρή γυναίκα σε σεξουαλική συνεύρεση μαζί του κατά τις δύο ημέρες που βρισκόταν στην ιταλική πόλη Οστούνι της Απουλίας.

Μέσω του συνηγόρου του υπεράσπισης Μισέλ Λαφορτζία, ο Χάγκις δήλωσε "απολύτως αθώος".

Τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, σύμφωνα με πληροφορίες είτε σε ένα ξενοδοχείο είτε σε μια έπαυλη της περιοχής.

Ο Χάγκις βρισκόταν στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο κινηματογραφικό φεστιβάλ "Allora Fest" στο Οστούνι.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, το 2018 μια γυναίκα κατηγόρησε τον Χάγκις ότι την βίασε το 2013 και έχει καταθέσει εις βάρος του αγωγή.

Μετά τη συγκεκριμένη, τρεις άλλες γυναίκες στράφηκαν εναντίον του κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση.?

