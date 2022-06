Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων: Ο Σισσέ της Σάμου κινδυνεύει με απέλαση

Ένας μαθητής που έχει κάνει άλματα προόδου, αλλά και τρεις ακόμα που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία εδώ και πέντε χρόνια κινδυνεύουν με απέλαση.

Να δοθεί άσυλο στον Σισσέ Βάφινγκ (Cisse Vafing) από τη Γουινέα ζητεί η ΕΛΜΕ Σάμου, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για χορήγηση ασύλου, του μαθητή που ήρθε στην Ελλάδα το 2019 και ήδη φοιτά στη Β’ Λυκείου και παίζε στην τοπική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Σάμου.

«Άσυλο στον Σισσέ και σε όλα τα παιδιά που ο πόλεμος, η φτώχεια, η καταπίεση τα κάνει πρόσφυγες», ζητά μέσω της ανακοίνωσής της η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης του νησιού, καλώντας σε διαμαρτυρία την ερχόμενη Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 18:30, στην πλατεία Πυθαγόρα.

«Ο Cisse Vafing, γνωστός στην τοπική κοινωνία ως «Σισσέ», πολίτης Γουϊνέας, κάτοικος Βαθέος Σάμου, ήρθε στην Ελλάδα στις 30/10/2019 ως ασυνόδευτος ανήλικος. Τον Ιανουάριο του 2020 και για όσο διάστημα διέμενε στη Safe Area του ΚΥΤ Σάμου ξεκίνησε μαθήματα ελληνικών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων-δομές άτυπης εκπαίδευσης- που απευθύνονται σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκίνησε να φοιτά στην Α΄ τάξη του «Πυθαγόρειου» Γενικού Λυκείου Σάμου και φέτος στη Β΄ τάξη σημειώνοντας τεράστια πρόοδο. Ασχολείται με τον αθλητισμό συμμετέχοντας στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Σάμου, δραστηριότητα για την οποία έχει βραβευτεί από κοινού με τους συναθλητές του. Συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην κοινωνική ζωή, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί και φίλοι τον στηρίζουν και τον αγαπούν.

Στις 04/03/2021 εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του για άσυλο-διεθνή προστασία. Άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης, η οποία απορρίφθηκε και η απόρριψη του κοινοποιήθηκε πριν δύο μέρες.

Ο Σισσέ, όπως ο Σαϊντού πριν λίγο καιρό και όπως εκατοντάδες άλλα παιδιά πρόσφυγες φοιτούν στο ελληνικό σχολείο, θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα, όπως κάθε παιδί, να μορφωθούν και να χτίσουν τη ζωή τους εκεί που επιθυμούν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία καταλήγει:

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Σισσέ και όλων αυτών που παλεύουν για τις ζωές τους. Ενώνουμε τις φωνές μας την Πέμπτη 23/6/2022 στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα για να διεκδικήσουμε:

Άσυλο στον Σισσέ και σε όλα τα παιδιά που ο πόλεμος, η φτώχεια, η καταπίεση τα κάνει πρόσφυγες. Να μη χάσουν για δεύτερη φορά το “σπίτι” τους».

Νίκος Φίλης: Πόσους Σαϊντού έχει ανάγκη το επικοινωνιακό επιτελείο Μητσοτάκη;

Ο τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η ΕΛΜΕ Σάμου ζητά να δοθεί άσυλο στον ασυνόδευτο μαθητή Σισσέ Vafing από την Γουινέα που φοιτά στη Β' Λυκείου του Πυθαγόρειου Γενικού Λυκείου Σάμου. Ο Σισσέ, αναφέρει η υποδειγματική ανακοίνωση των εκπαιδευτικών του νησιού, «συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην κοινωνική ζωή, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί και φίλοι τον στηρίζουν και τον αγαπούν». Κι όμως, τον περασμένο Μάρτιο απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου, ενώ στη συνέχεια, προχτές, απορρίφθηκε και η έφεση που υπέβαλε.

Θα θυμάστε πριν λίγες βδομάδες την περίπτωση Σαϊντού. Είχα γράψει τότε, μετά τη θετική έκβαση του αγώνα για να αποδοθεί άσυλο στο μαθητή: «Το τεράστιο κύμα υποστήριξης υποχρέωσε μέχρι και τον πρωθυπουργό -έστω και στιγμιαία, έστω και για επικοινωνιακούς λόγους- να δηλώσει αλληλέγγυος στο αίτημα του Σαϊντού να παραμείνει στη χώρα μας. Βέβαια, την ίδια ώρα, εκατοντάδες άλλα προσφυγόπουλα με τα ίδια χαρακτηριστικά κινδυνεύουν με απέλαση, εξαιτίας του αντιπροσφυγικού νομοθετικού πλαισίου που έχει επιβάλλει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε πως η δυνατότητα νόμιμης παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καταργήθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ το 2021, στερώντας από τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες τη δυνατότητα να ζήσουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα μετά την ενηλικίωσή τους».

Φυσικά λοιπόν δεν είναι μόνο ο Σαϊντού, δεν είναι μόνο ο Σισσέ. Είναι περισσότερα παιδιά -και δυστυχώς δεν τα έχει όλα ανάγκη το επικοινωνιακό επιτελείο Μητσοτάκη.

Τα προσφυγόπουλα «έχουν δικαίωμα, όπως κάθε παιδί, να μορφωθούν και να χτίσουν τη ζωή τους εκεί που επιθυμούν. Στεκόμαστε στο πλευρό του Σισσέ και όλων αυτών που παλεύουν για τις ζωές τους (...) Άσυλο στον Σισσέ και σε όλα τα παιδιά που ο πόλεμος, η φτώχεια, η καταπίεση τα κάνει πρόσφυγες. Να μη χάσουν για δεύτερη φορά το 'σπίτι' τους» καταλήγει η ανακοίνωση των δασκάλων του Σισσέ.

Μαζί του και μαζί τους!».

Βύρωνας: Τρεις μαθητές κινδυνεύουν με απέλαση

Να απελαθούν από την Ελλάδα κινδυνεύουν τρεις μαθητές με καταγωγή από το Ιράν οι οποίοι φοιτούν στο 4ο Γυμνάσιο του Βύρωνα. Ο δήμαρχος της περιοχής απευθύνει έκκληση ώστε να τρία παιδιά να παραμείνουν στη χώρα μας τονίζοντας πως «εδώ και μια πενταετία πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία».

Και οι τρεις μαθητές είναι ιρακινής καταγωγής και μαζί με τη μητέρα τους, αλλά και τα άλλα δύο αδέλφια τους, καλούνται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα μέχρι την 1η Ιουλίου.

«Οι τρεις μαθητές φοιτούν εδώ και μια πενταετία σε ελληνικά σχολεία (από Δ’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου) και σύμφωνα με ομόφωνη ανακοίνωσή του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Βύρωνα, έχουν επιδείξει εξαιρετική επιμονή και προσπάθεια να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, ενώ αυτό που θέλουν είναι να σπουδάσουν και να ζήσουν στην πατρίδα μας», αναφέρει μεταξύ άλλων σε γραπτή δήλωσή του ο κ. Κατωπόδης όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Τα τρία παιδιά από το Ιράκ, όπως ο Σαϊντού πριν από λίγο καιρό αλλά και εκατοντάδες παιδιά πρόσφυγες που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα. Η απάντηση του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να είναι η απέλασή τους από τη χώρα» συμπληρώνει.

Ο δήμαρχος Βύρωνα, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής σε σχολείο της πόλης επισημαίνει: «Ως δήμαρχος Βύρωνα αλλά και ως εκπαιδευτικός, ενώνω τη φωνή μου με το ψήφισμά της Ζ’ ΕΛΜΕ και ζητώ κι εγώ από την πλευρά μου να ανακληθεί η απόφαση της απέλασης των τριών μαθητών και της οικογένειάς τους, για να μη γίνουν πρόσφυγες για δεύτερη φορά. Καλώ επίσης τους συλλόγους γονέων και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη, να συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια».

