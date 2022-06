Οικονομία

Τουρισμός – Κικίλιας: Αύξηση 884% των ταξιδιωτών από το εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμόγελα φέρνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό τον μήνα Απρίλιο. Οι αφίξεις από το εξωτερικό και τα έσοδα.

Με τα θετικά νέα από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον μήνα Απρίλιο που καταδεικνύουν 884% αύξηση στις αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό και 1000% αύξηση στις σχετικές εισπράξεις, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, παρά το ασταθές περιβάλλον που υπάρχει παγκοσμίως, η εκκίνηση της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν είναι πολύ θετική και τα μηνύματα αισιόδοξα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για σημαντική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και στήριξη του τουριστικού κλάδου, του εμπορίου, της εστίασης, του πρωτογενούς τομέα, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τελικά της μέσης ελληνικής οικογένειας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα νούμερα και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά εγώ λέω σε όλους ότι ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς και αφού έχει ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Τουρισμού ενημέρωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συσκέψεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ καθώς και τα υπουργεία Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις που ενδεχομένως προκύψουν ειδικά σε νησιά και σε τουριστικούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κικίλιας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία των υπουργείων Τουρισμού και Εργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για τα εργασιακά θέματα: «Συνεργαζόμαστε άριστα με τον ιδιωτικό τομέα, ζητώ όμως- και αυτό αφορά κυρίως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος- να συνεχίσουμε να κάνουμε ελέγχους όλο το καλοκαίρι και όλη την περίοδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προασπίσουμε το προϊόν μας και για την επόμενη χρονιά και για τη μεθεπόμενη» είπε χαρακτηριστικά.

«Ενώνουμε δυνάμεις με τους φορείς του τουρισμού και τους περιφερειάρχες ώστε να συνεχίσουν να αποδίδουν στο μέγιστο βαθμό οι προσπάθειές μας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των ταξιδιωτικών ροών» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που είχε η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας στο να αποτελεί φέτος η Ελλάδα ένα πολύ ισχυρό brand στον τουρισμό, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι χρειάζεται προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διατηρηθεί ό,τι χτίστηκε, τονίζοντας την ανάγκη για καθημερινούς και αυστηρούς ελέγχους, έτσι ώστε η σχέση ποιότητας-τιμής να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος, ανέφερε ότι θα είναι καλή η φετινή χρονιά για τον τουρισμό, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, ενώ ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, ανακοίνωσε τα πολύ θετικά στοιχεία έρευνας για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής της μέσης ελληνικής οικογένειας, η οποία έγινε σε 700 ξενοδοχεία και καταδεικνύει ότι τα προϊόντα που προμηθεύονται οι ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα μας είναι ελληνικά σε ποσοστό 88%.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών & Τουρισμού (FedHATTA) Λύσανδρος Τσιλίδης, εξήρε την καλή συνεργασία που υπάρχει με όλους τους φορείς και το υπουργείο Τουρισμού τόσο στον τομέα της εξωστρέφειας όσο και της αειφόρου ανάπτυξης, που αποτελεί μείζον θέμα για την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων: Ο Σισσέ της Σάμου κινδυνεύει με απέλαση

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων