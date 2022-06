Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Πόρισμα ιατροδικαστών: ασφυκτικός θάνατος για Μαλένα και Ίριδα

Λεπτομέρειες βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, μετά την κατάθεση του πορίσματος. Τα τρία κορίτσια έχουν δολοφονηθεί με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα τρία νεκρά κορίτσια στην Πάτρα.

Το πρωί της Δευτέρας κατατέθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογρηά για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, καθώς "δείχνουν" ότι δεν πέθαναν από παθολογικά αίτια, αλλά από ασφυκτικό θάνατο.

Στο πορισμα, αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια ο βίαιος μηχανισμός θανάτων των δυο παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, μετά το οποίο έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, στην προσπάθεια των αρχών να βρουν τον "εξωγενή παράγοντα" που στέρησε τη ζωή στα παιδιά.

Από το πόρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα, προκύπτει ότι παρότι μιλάμε για ασφυκτικό θάνατο και στις δύο περιπτώσεις, είναι διαφορετικός ο μηχανισμός.

Συγκεκριμένα αναφέρει το πόρισμα:

"Ο συνδυαστικός αποκλεισμός παθολογικών αιτιών θανάτου οδηγεί, σύμφωνα και πάλι με τη μεθοδολογία εργασίας, στο βίαιο μηχανισμό θανάτου.

Εν συνέχεια, με δεδομένο τον αποκλεισμό επίδρασης μηχανικού, ηλεκτρικού ή άλλου παράγοντα καθώς και δηλητηρίασης, η διαγνωστική προσέγγιση κατευθύνεται στον στερητικό (ασφυκτικό) μηχανισμό θανάτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ασφυκτικό μηχανισμό ως αιτία θανάτου επιβεβαιώνουν τα εξής νεκροψιακό / παθολογοανατομία / φωτογραφικά ευρήματα:

- Εκδορές κατά το ριζορίνιο και εντύπωμα στη δεξιά παρειά, κατά τον νεκροψία έλεγχο της Μαρίας Ελένης Δασκαλάκη και στην επισκόπηση των φωτογραφιών.

- Κακώσεις, εν ζωή γενόμενες, στοματικού βλεννογόνου / άνω χείλους στόματος κατά τον νεκροψιακό έλεγχο του αβάπτιστου θήλεος Δασκαλάκη και την επισκόπηση των φωτογραφιών σε συνδυασμό με το ανευρεθέν πανάκι που έφερε ικανή ποσότητα αίματος."

