Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Πλούσια και "καυτή" είναι η δέσμη των θεμάτων που θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Στις 11:00 της Τρίτης θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο,

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για ζητήματα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο του νομοσχεδίου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου του νομοσχεδίου για τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή Υπουργό Στέλιο Πέτσα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δημοτική Αστυνομία, β) Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, γ) Ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή του νομοσχεδίου για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών,

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Οικονόμου του νομοσχεδίου για τη διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025,

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου: α) Έγκριση κυβερνητικών στόχων 2023, β) Έγκριση αναθεώρησης Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2022.

