Κοινωνία

Δολοφονία στον Γέρακα: η στιγμή της εκτέλεσης στο βενζινάδικο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την στιγμή που οι δράστες “γάζωσαν” τον 38χρονο, την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητο του. Τι δηλώνει η οικογένεια του.

Αποκλειστικό βίντεο - ντοκουμέντο από την στιγμή της δολοφονίας του 38χρονου στο βενζινάδικο στον Γέρακα, παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ο 38χρονος επιχειρηματίας έχει μόλις παρκάρει στο στέγαστρο του βενζινάδικου, στην Λεωφόρο Μαραθώνος.

Το άσπρο επαγγελματικό όχημα σταματάει δίπλα από τις αντλίες σαν να θέλει ο οδηγός να βάλει καύσιμα. Εκείνη τη στιγμή οι δύο δολοφόνοι βγαίνουν από την πίσω πόρτα κρατώντας καλάσνικοφ στα χέρια και προχωρούν ελάχιστα μέτρα σημαδεύοντάς τον. Πλησιάζουν τον άτυχο άνδρα που έχει βγει από το όχημα και τον πυροβολούν δεκάδες φορές.

Περνούν ακριβώς 10 δευτερόλεπτα. Με γρήγορα βήματα κινούμενοι με την πλάτη στο βαν οπισθοχωρούν και μπαίνουν στο βαν το οποίο φεύγει από το πρατήριο.

Από τη στιγμή που μπήκε μέχρι τη στιγμή που έφυγε το όχημα από το βενζινάδικο χρειάστηκαν 45 δευτερόλεπτα. Χρόνος αρκετός ώστε οι εκτελεστές να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους και να δολοφονήσουν τον επιχειρηματία, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Η δολοφονία έγινε γύρω στις 8 το πρωί. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη στην περιοχή, καθώς περνούν συνέχεια οχήματα και από τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μαραθώνος ενώ διπλά και απέναντι βρίσκονται επιχειρήσεις. Αυτό δεν πτόησε όμως τους δολοφόνους, που προφανώς παρακολουθούσαν το θύμα τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «Ο τρόπος που έδρασαν δείχνει ότι ήταν αποφασισμένοι και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι είχαν και άλλα πυρομαχικά μαζί τους, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν, στην περίπτωση που δέχονταν πυρά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης».

Εκτός από το βίντεο της εκτέλεσης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην πειροχή.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια μεταφέρθηκαν και οι 40 κάλυκες που βρήκαν οι αστυνομικοί στον τόπο της εκτέλεσης. Τα στελέχη της Ασφάλειας ευελπιστούν ότι ίσως καταφέρουν να βρουν είτε αποτυπώματα είτε dna.





Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε σχετική ανακοίνωση ο πατέρας του θύματος αναφέρεται στο δράμα της οικογένειας από το πρωί του Σαββάτου, λέγοντας μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Τέρατα με μορφή ανθρώπων, δειλά και τιποτένια αποβράσματα εκτέλεσαν εν ψυχρώ το παιδί μας, τον πατέρα μας και τον σύζυγό μας, βυθίζοντας στην απερίγραπτη θλίψη τρεις οικογένειες , αφήνοντας πίσω παιδιά που ορφανέψανε για λόγους που το μυαλό τους ποτέ δεν θα χωρέσει και ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί και να συμβιβαστεί μαζί του. Παιδιά, που δεν θα ξαναδούν τον πατέρα τους και δεν θα ξαναχαρούν, παιδιά που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους τα ερευνητικά μάτια των γύρω τους, χωρίς να φταίνε σε τίποτα και χωρίς να φταίει σε τίποτα ο πατέρας τους.

Το φθόνο πλήρωσε ο Γιώργος, το φθόνο ανθρώπων μικρών, ασήμαντων και τιποτένιων αλλά ταυτόχρονα βάναυσων και παντελώς περιφρονητικών προς την αξία της ανθρώπινης ζωής».









Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: εύχομαι να μην μου φορτώσουν και τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας (βίντεο)

Αχαΐα: Βρέφος πέθανε στον ύπνο του