Πάτρα - Πισπιρίγκου: το ιατροδικαστικό πόρισμα και οι καταθέσεις των γονιών της (βίντεο)

Οι καταθέσεις συγγενικών προσώπων της Ρούλας Πισπιρίγκου, μετά το πόρισμα των ιατροδκαστών για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας.

Νέος κύκλος καταθέσεων άνοιξε μετα την κατάθεση του πορίσματος για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας, οι οποίοι αποδίδονται πλέον σε ασφυκτικό θάνατο από εξωγενή παράγοντα.

Από νωρίς το πρωί κατέθεσαν στις αρχές, συγγενικά πρόσωπα της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία είναι ήδη κατηγορούμενη για τον θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας.

Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσαν η μητέρα της, Ελένη Λεγάτου και ο πατέρας, Ανδρέας Πισπιρίγκος της 33χρονης που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η κατάθεση της μητέρας, κράτησε παραπάνω από 4 ώρες ενώ η ίδια φαίνεται να υποστηρίζει την αθωότητα της κόρης της η οποία την υποστήριξε σε κάθε σημείο της κατάθεσής της. “Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρούλα να σκότωσε τα παιδιά της” φέρεται να είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ελένη Λεγάτου.

Ακόμη, ο πατέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο και είπε πως δεν πιστεύει πως η κόρη του είναι "φόνισσα" των εγγονών του.

Αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες και ο πατριός της κατηγορουμένης αλλά και η αδερφή της Δήμητρα, η οποία ήταν στο σπίτι, όταν βρέθηκε νεκρή η μικρή Ίριδα.

