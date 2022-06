Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέων για Μαλένα και Ίριδα: τα στοιχεία του πορίσματος είναι αδιαμφισβήτητα (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σχολίασε τα νέα στοιχεία μετά την κατάθεση του πορίσματος Μαλένας και Ίριδας.

Ο Γρηγόρης Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το πόρισμα των ιατροδικαστών που αφορά στους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Αρχικά ο ιατροδικαστής ανέφερε: "Το πόρισμα συνάδει πλήρως με την εμπειρία και τη θέση τους, αποδεικνύεται ότι, όλα αυτά τα στοιχεία τους βοθήσαν να κάνουν επανέλεγχο που ουσιαστικά δεν υπάρχει εύρημα που να μην έχει ελεγχθεί διπλά και τριπλά." και συμπλήρωσε: "Μιλάμε για 100% επιβεβαιωμένα ευρήματα. Η αιτία και ο μηχανισμός θανάτων είναι αδιαμφησβήτητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αιτία είναι ο ασφυκτικός θάνατος, είναι εγκληματική ενέργεια κι ο μηχανισμός είναι η απόφραξη μύτης και στόματος, κάθε φορά και με διαφορετικό μέσο ή συνδυασμό μέσου."

Όσον αφορά πιθανές αστοχιες, στις αρχικές εκθέσεις ο ιατροδικαστής, αναφέρει: "Υπήρξαν αστοχίες στην πρώτη και τη δεύτερη έκθεση, το ευτύχημα είναι ότι είχαμε αρκετά στοιχεία στην πρώτη και τη δεύτερη έκθεση και ήρθε ένα αδιαμφησβήτητο αποτέλεσμα για την ουσία της υπόθεσης".

Όπως τόνισε, δεν πιστεύει ότι αυτό έγινε με δόλο. "Όποια αστοχία υπήρχε δεν είχε δόλο, δεν θέλω να θίξω συναδέλφους που έχουν μακρά εμπειρία, σίγουρα είναι μία περίπτωση που έχουν δείξει ότι υπάρχει μεταστροφή, ενώ στη δεύτερη η συνάδελφος ήδη παραδέχθηκε ότι υπήρξε λάθος. Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν ήταν εύκολα περιστατικά, πιθανά σε κάτι από αυτά να οφείλεται η όποια λανθασμένη εκτίμηση." ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε, τα στοιχεία φαίνεται να δυσκολεύουν την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται ήδη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας: "Η υπεράσπιση πήγαινε καλά μέχρι τώρα, αφού είχαμε μόνο την Τζωρτζίνα και το χειριζόταν καλά, τώρα εύχομαι να βρουν τεχνικούς συμβούλους που να μπορούν να ανατρέψουν τα στοιχεία, τα οποία επαναλαμβάνω είναι αδιαμφησβήτητα."

Επιπλέον, σχετικά με το πόρισμα ανέφερε: "Οι εμπειρογνώνομονες που συνέταξαν το πόρισμα για το θάνατο του βρέφους, η πιθανότητα των ελιγμών είναι στενά. Τα πορίσματα μπορούν να ερμηνευτούν με συγκεκριμένο τρόπο γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα."





