Πισπιρίγκου - Μαρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι δικαστές θα ακολουθήσουν την πορεία της λογικής

Ο νομικός αναλύει, μέσω του δελτίου του ΑΝΤ1, τα σενάρια για τη δικαστική οδό που θα πάρει η υπόθεση μετά τα νέα πορίσματα των ιατροδικαστών.

«Θα πρέπει οι εισαγγελικές Αρχές να πάνε σε ποινική δίωξη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, αναφερόμενος στο πόρισμα των ιατροδικαστών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Ο νομικός εξήγησε ότι, «υπάρχει πιθανότητα να συσχετιστεί με τη δικογραφία της Τζωρτζίνας, υπάρχει επιφύλαξη σε αυτό, γιατί ο θάνατος των δύο άλλων παιδιών δεν ήταν στην Αθήνα».

Προβάλλοντας και την άλλη πλευρά, αυτήν της υπεράσπισης είπε πως, «παρά το ότι η ιατροδικαστική κοινότητα το θεωρεί αδιαμφησβήτητο, υπάρχει περίπτωση να δούμε δίκη εμπειρογνωμόνων, αφού η υπεράσπιση θα προσβάλλει τα πορίσματα. Έχει ένα πολύ δυνατό όπλο που αφορά στα πορίσματα των προηγούμενων ιατροδικαστών».

Εξήγησε δε ότι, «είναι πολύ λογικό και οι δικαστές να ακολουθήσου την πορεία της λογικής. Θα βρεθούμε προ εξελίξεων γιατί το πόρισμα θα επαναφέρει για επαναξιολόγηση όλα όσα έχουν καταθέσει οι γονείς και επί τη βάση των καταθέσεών τους θα ασκηθούν».

Ο Γ.Μαρακάκης στάθηκε στο ενδεχόμενο επίρριψης των ευθυνών σε άλλα άτομα, πέραν των γονέων, σημειώνοντας: «να μην φανεί ότι το έγκλημα το έκανε η Τζωρτζίνα, η οποία ήταν κοντά στους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας».

Και κατέληξε, λέγοντας πως, «είναι τόσο μακρύ το διάστημα μεταξύ των θανάτων, όταν το μωρό μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο, δεν πέθανε εκεί, όταν έπρεπε ο θάνατος να έχει οδηγήσει σε καταγγελίες, θα θεωρήσουμε αυτονόητο να μην έχει λεχθεί από κανέναν άλλον όλο αυτό που συνέβαινε».

