Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα και για άλλα ΑΦΜ

Ανοιχτή είναι πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και για άλλα ΑΦΜ για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού.

Άνοιξε πριν από λίγη ώρα η πλατφόρμα του Power Pass και για τους κατόχους με ΑΦΜ που λήγει σε αριθμό 3 και 4, ενώ οι πολίτες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους ξεπερνούν τις 300.000. Aυτό ανέφερε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακακης. Να σημειώσουμε ότι η επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί είτε να τα επιβεβαιώσει, είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας « Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» , η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.

Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.). Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα. Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.

