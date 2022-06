Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Δένδιας: η παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας έχει κλιμακωθεί

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρεέβη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς, καθώς και για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρενέβη νωρίτερα σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και ενημέρωσε διεξοδικά τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιμάκωση τη τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς.

Τόνισε ότι η τουρκική προκλητική και παραβατική συμπεριφορά έχει κλιμακωθεί σε ρητορικό επίπεδο και επί του πεδίου.

Υπογράμμισε τον συνεχιζόμενο αναθεωρητισμό της Τουρκίας, ο οποίος εκφράζεται τόσο με συνεχείς απειλές, όσο και με ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε όσους ήδη έχουν καταδικάσει τις εν λόγω ενέργειες.

Επεσήμανε ότι είναι σκόπιμο όλα τα Κράτη Μέλη να τονίζουν την προσήλωση στην διατήρηση του απαραβίαστου των συνόρων και τον σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης διεξοδικά στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων πλησίον στρατηγικών σημείων, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ιδιαίτερα στον Έβρο, όπου παρατηρείται αύξηση των προσπαθειών παράνομης εισόδου στην χώρα μας.

Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, υπό το φως της πρόσφατης περιοδείας του στην περιοχή, καθώς και της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας για την Συνεργασία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.

Στην παρέμβαση του, ο κ. Δένδιας επανέλαβε την ανάγκη όπως δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα στην περιοχή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή τους προοπτική και υπό το φως της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας.

Υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία και επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεισφέρει μέσω παροχής τεχνικής βοήθειας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών κατέληξε λέγοντας ότι το σύνολο των συνομιλητών του εξέφρασε ανησυχία για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και για την διείσδυση αναθεωρητικών δυνάμεων στην περιοχή.

Για τους λόγους αυτούς, η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική.

