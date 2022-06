Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: Ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών από τους απόφοιτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι προθεσμίες.

Από αύριο μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, οι υποψήφιοι (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2022 θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν περίπου στα μέσα Ιουλίου.

