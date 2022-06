Κόσμος

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε εγχείρηση στη μύτη του

Για «πολύ ελαφριά επέμβαση ρουτίνας» έκανε λόγο η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε μια «πολύ ελαφριά επέμβαση ρουτίνας στα ιγμόρεια» και είναι καλά στην υγεία του, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Τζόνσον αισθάνεται πολύ καλά μετά την επέμβαση που έκανε, υπό γενική αναισθησία, και σήμερα το απόγευμα θα έχει συναντήσεις με συνεργάτες του. «Επέστρεψε στο γραφείο του», είπε, προσθέτοντας ότι αύριο θα προεδρεύσει του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τζόνσον έφτασε στο νοσοκομείο γύρω στις 6 το πρωί και επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από περίπου 10 ώρες.

Η επέμβαση αυτή ήταν προγραμματισμένη «εδώ και κάποιο διάστημα».

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τζόνσον ακούστηκε πολλές φορές να «ρουθουνίζει» σαν να είχε κρυολογήσει. Τον Απρίλιο του 2020 ο Βρετανός πρωθυπουργός νοσηλεύτηκε επί αρκετές ημέρες, όταν προσβλήθηκε από την Covid-19. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, χρέη πρωθυπουργού ασκούσε ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ εξήγησε ότι ο Ράαμπ, που σήμερα είναι υπουργός Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς και ο Σάιμον Κέις, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος του δημόσιου τομέα και γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, είχαν ενημερωθεί για τη χειρουργική επέμβαση.

