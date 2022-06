Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Γιούνκερ: η οικονομική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία (εικόνες)

Τι συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Λουξεμβούργο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είχε σήμερα κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η κυρία Σακελλαροπούλου συζήτησε με τον κ. Γιούνκερ για τον ρόλο που διαδραμάτισε ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, καθώς και για την πρόοδο που έκτοτε επιτεύχθηκε, η οποία οδήγησε στο τέλος της ενισχυμένης εποπτείας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αναφέρθηκαν επίσης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της.

