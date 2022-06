Αθλητικά

Παναθηναϊκός: εντυπωσίασαν οι νέες εμφανίσεις (εικόνες)

"Αποκαλυπτήρια" για τις νέες ποδοσφαιρικές εμφανίσεις των "Πράσινων" για τη σεζόν 2022-2023.

Σε μία λαμπερή (διπλή) εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κέντρο στο Πεδίον του Άρεως, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (20/6) τόσο τις νέες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, όσο και την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας του με την εταιρία Stoiximan, η οποία θα είναι ο κεντρικός χορηγός στη φανέλα του «τριφυλλιού» απ’ την επόμενη σεζόν.

Στο κομμάτι των εμφανίσεων, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την κοινή πορεία και την επιτυχημένη συνεργασία του με την ιταλική εταιρία Robe di Kappa, η οποία ετοίμασε τρεις πολύ «ξεχωριστές» εμφανίσεις για τους Κυπελλούχους Ελλάδας. Στην... κορυφή της νέας «κολεξιόν» του «τριφυλλιού» για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, βρίσκεται η (βασική) εορταστική, φανέλα προς τιμήν του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που γίνεται 100 ετών!

Η συγκεκριμένη, κεντρική εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι αφιερωμένη στο ιστορικό γήπεδο του συλλόγου, το «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο συμπληρώνει την εφετινή σεζόν έναν αιώνα «ζωής» και ξεχωρίζει έχοντας ως βασικό χρώμα το πράσινο, μαζί με δύο λευκές χοντρές, κάθετες ρίγες, μέσα στις οποίες είναι γραμμένα τα ονόματα των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν κι αγωνίστηκαν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού όπως επιλέχθηκαν από τους ανθρώπους της «πράσινης» ΠΑΕ.

Η δεύτερη φανέλα του Παναθηναϊκού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο είναι λευκή, με μία πράσινη οριζόντια λωρίδα στο ύψος του στήθους, την οποία διακοσμούν εσωτερικά πολλά μικρά τριφύλλια.

Η δε τρίτη εμφάνιση (αυτή που θα χρησιμοποιηθεί κυρίως σε εκτός έδρας αγώνες) για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν έχει ως κεντρικό χρώμα της το μαύρο, αλλά είναι μπλε χρώματος με μικρές πράσινο-λαχανί λεπτομέρειες, έχοντας στο εσωτερικό της μεγάλα τριφύλλια, που παραπέμπουν σε... πίνακα ζωγραφικής. Η δε φανέλα του τερματοφύλακα έχει ως βάση της το ανθρακί χρώμα και στο εσωτερικό της περιλαμβάνει ομόκεντρους κύκλους.

Σε ότι αφορά την κεντρική χορηγία, ο Παναθηναϊκός επέλεξε -έπειτα από 11 χρόνια συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ- να πορευτεί φέτος με τη Stoiximan, κλείνοντας μία συμφωνία τριετούς διάρκειας, που θα αποφέρει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό στους «πράσινους», σε σχέση με το 1,8 εκατ. ευρώ που «καρπώνονταν» ετησίως απ’ τον προηγούμενο κεντρικό χορηγό.

Ως νέος κεντρικός χορηγός του Παναθηναϊκού, η «Stoiximan» είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στα χρώματα της ομάδας. Οπερ σημαίνει πως στη βασική, πράσινη φανέλα της ομάδας το λογότυπο του χορηγού είναι λευκό και στη λευκή αντίστοιχα, είναι πράσινο.

Η συνεργασία των δύο πλευρών είχε ως μότο «μαζί ταξιδεύουμε ξανά», καθώς ο Παναθηναϊκός επέστρεψε έπειτα από πέντε χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παρόντες στην εκδήλωση ήταν στελέχη της διοίκησης του Παναθηναϊκού όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μάνος Μαυροκουκουλάκης, μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος (Δημήτρης Σαραβάκος), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το επιτελείο του και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, έχοντας λίγο πιο πέρα το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησαν πριν από ένα μήνα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ (21/5).

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία λέγοντας: «Φίλοι του Παναθηναϊκού, επικυρώνουνε και παρουσιάζουμε τη συνεργασία με τη Stoiximan και παρουσιάζουμε τις νέες φανέλες. Ξεκινάει η σεζόν, μια σεζόν με προκλήσεις στο δρόμο για κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Άνοιξε η πόρτα της Ευρώπης και αν δείτε μέσα, θα δείτε τη μεγάλη ιστορία του Παναθηναϊκού. Καλή χρόνια με επιτυχίες».

Απ’ την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Stoiximan, Πάνος Κωνσταντόπουλος, υποστήριξε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τη χαρά μας για την έναρξη τη συνεργασία μας. Γιορτάζουμε τα δέκα χρόνια Stoiximan. Μια χρόνια που έρχεται μετά την κατάκτηση του κυπέλλου και την έξοδο στην Ευρώπη.

Για τη Stoiximan και τον Παναθηναϊκό δεν αρκεί η παρουσία μας στη φανέλα θα κάνουμε και άλλες δράσεις. Πρόσφατα ανακοινώσαμε τη συνεργασία μας με τον ΣΕΓΑΣ. Στηρίζουμε πολλούς αθλητές που κάνουν την προσπάθεια να διακριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για μας ο αθλητισμός και η στήριξη στην κοινωνία είναι μέρος του DNA μας. Θα έχουμε έντονες κοινωνικές δράσεις. Να ευχηθώ η ομάδα να επιστρέψει στη φυσική θέση της και τα επόμενα τρία χρόνια να πανηγυρίσει πολλές επιτυχίες».

