Καμπότζη: Έπιασαν το μεγαλύτερο σαλάχι του κόσμου (εικόνες)

Το μεγαλύτερο ψάρι γλυκού νερού που έχει ποτέ καταγραφεί έπιασαν ψαράδες στην Καμπότζη. Δώδεκα άτομα χρειάστηκαν για να το σηκώσουν.

Χωρικοί στον ποταμό Μεκόνγκ στην Καμπότζη έπιασαν το μεγαλύτερο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ψάρι του γλυκού νερού που έχει καταγραφεί ποτέ, ένα σαλάχι που ζύγιζε 300 κιλά και χρειάστηκαν δώδεκα άνδρες για να βγάλουν στην ακτή.

Το θηλυκό σαλάχι, που οι χωρικοί βάφτισαν «μποραμί» (δηλαδή «πανσέληνος» στη γλώσσα Χμερ, λόγω του στρογγυλού σχήματός του) είχε μήκος τέσσερα μέτρα. Οι επιστήμονες του πέρασαν έναν πομπό, για να παρακολουθούν τις μετακινήσεις του και στη συνέχεια το άφησαν ελεύθερο στον ποταμό.

«Είναι συναρπαστική είδηση επειδή ήταν το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο», είπε ο βιολόγος Ζεμπ Χόγκαν, ο πρώην παρουσιαστής της σειράς ντοκιμαντέρ Monster Fish (Ψάρια-Τέρατα) στο National Geographic, ο οποίος σήμερα ασχολείται με ένα πρόγραμμα διάσωσης της χλωρίδας και της πανίδας του Μεκόνγκ.

Η Μποραμί, που πιάστηκε στα δίχτυα την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά του Κο Πρέα, ενός νησιού στον βορρά του Μεκόνγκ, πήρε το ρεκόρ από το γιγαντιαίο γατόψαρο, βάρους 293 κιλών, που είχε πιαστεί στη βόρεια Ταϊλάνδη το 2005.

Ο ποταμός Μεκόνγκ έχει τεράστια ποικιλία ψαριών –είναι τρίτος στον κόσμο– αν και η υπεραλιεία, η ρύπανση και η εναπόθεση ιζημάτων έχει οδηγήσει στη μείωση των αποθεμάτων.

