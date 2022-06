Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

Το εργοστάσιο χημικών Αζότ είναι η μόνη εγκατάσταση στην περιοχή που δεν έχει καταληφθεί ακόμη από τον ρωσικό στρατό.

Ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της πολιορκημένης πόλης Σεβεροντονιέτσκ, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι.

Το εργοστάσιο χημικών Αζότ είναι η μόνη εγκατάσταση στην περιοχή που δεν έχει καταληφθεί ακόμη από τον ρωσικό στρατό, διευκρίνισε ο κ. Χαϊντάι μέσω Telegram, τονίζοντας πως οι μάχες μαίνονται στην περιοχή. Κοντινά χωριά σφυροκοπούνται, συμπλήρωσε.

Στο εργοστάσιο Αζότ βρίσκονται ακόμη περίπου 300 άμαχοι, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, η οποία ωστόσο τόνισε πως η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς.

Εάν όσοι κρύβονται στο εργοστάσιο θελήσουν να απομακρυνθούν από εκεί, η Ουκρανία θα καταβάλει προσπάθειες να ανοίξει διάδρομος διαφυγής, πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών ΜΜΕ.

