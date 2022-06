Life

“The 2Night Show” - Leon of Athens: ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η Dua Lipa και το αστείο περιστατικό με την Κατερίνα Βρανά

O ταλαντούχος καλλιτέχνης Τιμολέων Βερέμης, που η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, μοιράζεται στιγμές από το όμορφο «ταξίδι» του στη μουσική.

Ο Leon of Athens μίλησε για τη σύντροφό του Κατερίνα Ντούσκα, που θαυμάζει απεριόριστα, και περιγράφει την εμπειρία του σε φεστιβάλ της Βαρκελώνης, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Dua Lipa και η Μ.Ι.Α ενώ αναφέρθηκε και στο πρώτο τους ελληνόφωνο τραγούδι "τον "Άνεμο" μαζί τον γράψαμε με την Κατερίνα, ήταν το πρώτο ελληνόφωνο τραγούδι και για τους δυο μας".

Αναφορικά με τους Έλληνες καλλιτέχνες που θαυμάζει και θα τους έγραφε τραγούδι " πολλοί μου αρέσουν , όπως η Μαρίνα Σάττη, η Marseux αλλά και ο Παύλος Παυλίδη

Μοιράστηκε και ένα αστείο περιστατικό με την Κατερίνα Βρανά "στην πρώτη μου συναυλία στο Λονδίνο ήταν στο κοινό η Κατερίνα Βρανά , η οποία μου πέταξε το σουτιέν της στη σκηνή".

Τέλος, αναφέρθηκε και στον τρόπο που θα προσπαθήσει να τιμήσει το Γιάννη Αντετοκούμπο "θα πάω στο Μιλγουόκι και θα παίξω στη συναυλία μου με τη μπλούζα του".

