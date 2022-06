Κοινωνία

Πισπιρίγκου: ο ασφυκτικός θάνατος μέσα σε 180 δευτερόλεπτα και η νέα κατάθεση της αδερφής της στη ΓΑΔΑ (βίντεο)

H Δήμητρα Πισπιρίγκου κατευθύνεται από την Πάτρα στην Αθήνα για να καταθέσει στη ΓΑΔΑ.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα, μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών που αναφέρεται σε ασφυκτικό θάνατο, μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

"Είχα μιλήσει για αστοχίες των ιατροδικαστικών εκθέσεων, κάτι που επιβεβαιώνεται μετο πόρισμα των Καρακούκη - Καλόγρια" είπε ο κ. Λέων.

"Στην περίπτωση αυτή δεν επικράτησε καμία κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη και βγήκε ότι το πόρισμα που αποδεικνύει ότι τα 2 πρώτα ήταν λάθος, είναι ξεκάθαρο 100%" ανέφερε για τα προηγούμενα πορίσματα της Τσιόλα και Τσάκωνα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως "στην περίπτωση της Ίριδας " και η ίδια η κ. Τσιόλα δεν πιστεύει την αιτία θανάτουπου έδωσε την 1η φορά, ενώ για την περίπτωση της Μαλένας για την ηπατική ανεπαρκεια είναι σαν να λέμε λαϊκά ότι "η καρδιά βρίσκεται στα πόδια"" υπογράμμισε ο Γρηγόρης Λέων

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν, όπως ανέφερε, και οι φωτογραφίες των παιδιών που έφτασαν στα χέρια των ιατροδικαστών "η Μαλένα έφυγε τουλάχιστον από ανθρώπινο χέρι ενώ η Ίριδα από πανάκι που βοηθησε στην απόφραξη του στόματος και το χέρι στην απόφραξη της μύτης".

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο ψυχίατρος κ. Σούρας ο οποίος έθεσε το εξής ρητορικό ερώτημα "η Ίριδα δολοφονήθηκε σπίτι, ποιοι ήταν εκείνη την ώρα εκεί, άρα ποιος το έκανε".

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή την ώρα η Δήμητρα Πισπιρίγκου κατευθύνεται από την Πάτρα στην Αθήνα για να καταθέσει στη ΓΑΔΑ.





