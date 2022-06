Κοινωνία

Ηλικιωμένος χάιδευε τα γεννητικά του όργανα ακολουθώντας 14χρονη

Ο 72χρονος έβρισε και τη μητέρα του κοριτσιού, ενώ στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι το κορίτσι φορούσε προκλητικά ρούχα.

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε τη Δευτέρα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, σε έναν 72χρονο ημεδαπό που κρίθηκε ένοχος προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας μιας 14χρονης και εξύβρισης της μητέρας της.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 19ης Ιουνίου 2022 συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ο 72χρονος, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία προσέβαλε μια 14χρονη ανήλικη με εκφράσεις – χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα και ακολούθως διαπληκτίστηκε με τη μητέρα της.

Ο 72χρονος φέρεται ειδικότερα αρχικώς να επέπληξε το κορίτσι για τα ρούχα που φορούσε κι ακολούθως να της είπε ότι τον ερεθίζει και να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα πάνω από το παντελόνι του ακολουθώντας το παιδί!

Όταν το παιδί έφτασε στην μητέρα του τότε φέρεται να εξύβρισε την μητέρα του.

Ο ίδιος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι έκανε παρατήρηση στο παιδί για τα ρούχα που φορούσε λέγοντας του ότι είναι προκλητική η ενδυμασία του.

