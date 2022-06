Οικονομία

Fuel Pass 2: Ποιοι και πόσα θα πάρουν

Διευρύνεται τόσο ο κύκλος των δικαιούχων, όσο και τα χρήματα που θα λάβουν για την επιδότηση καυσίμων. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης.

Περισσότερα χρήματα για μεγαλύτερο αριθμό πολιτών επιφυλάσσουν οι σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων ανακούφισης των νοικοκυριών απέναντι στην φρενήρη άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να δώσε το βασικό περίγραμμα των μέτρων για να εξειδικευθούν το μεσημέρι από το οικονομικό επιτελείο.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο θέμα οριστικοποιήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έρχεται για εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αφορά :

τη συνέχιση της επιδότησης της βενζίνης μέσω του συστήματος fuel pass για το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

την αύξηση του ποσού της επιδότησης, από τα 30 έως 50 ευρώ που ήταν για τον πρώτο κύκλο του fuel pass, μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 60 ευρώ. Έμφαση θα δοθεί στις νησιωτικές περιοχές με πιθανότερο το ύψος της επιδότησης να είναι υψηλότερο καθώς οι τιμές της βενζίνης «φλερτάρουν» επικίνδυνα πλέον με τα 2,9 ευρώ το λίτρο.

την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων με το οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ που ήταν έως τώρα, να αυξάνεται σε 45.000 ευρώ μετά την αφαίρεση φόρων.

τη συνέχιση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να αποκλείεται να είναι υψηλότερη από 12 λεπτά το λίτρο που ισχύει σήμερα, χωρίς τον ΦΠΑ ή 15 λεπτά το λίτρο αν προστεθεί ο ΦΠΑ.

Δεδομένου μάλιστα ότι τιμές στα ναύλα των πλοίων ακολουθούν ανοδική πορεία καθιστώντας όλο και ακριβότερη τη μετακίνηση των πολιτών με το πλοίο, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα να υπάρξει αύξηση της κρατικής επιδότησης για τις άγονες γραμμές, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Παράλληλα, πιθανή θεωρείται και η ταχύτερη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες.

Ο δρόμος για ένα πιο γενναίο πακέτο άνοιξε μετά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την προηγούμενη εβδομάδα, που έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική υπέρβαση του στόχου για τα φορολογικά έσοδα, τόσο σε επίπεδο 5μηνου, όσο και τον Μάιο.

