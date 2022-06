Παράξενα

Λάρισα: Φίδι μπήκε σε σπίτι και έφαγε ένα καναρίνι (εικόνες)

Σοκ έπαθε ένας πολίτης στη Λάρισα όταν είδε ένα φίδι μέσα στο σπίτι του και μάλιστα στο κλουβί που ήταν το καναρίνι της οικογένειας.





Όπως περιγράφει ο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έστειλε και τις εικόνες στο “το κλουβί με το καναρίνι το είχαμε κρεμασμένο στον τοίχο του σπιτιού και ξαφνικά είδα το φίδι να έχει τρυπώσει μέσα και να τρώει το καναρίνι μας!

Όπως αντιλαμβάνεστε το σοκ ήταν μεγάλο, να μπει φίδι στην αυλή μας και να φάει το καναρίνι; Ευτυχώς που δεν ήταν η γυναίκα μου εκεί γιατί σίγουρα θα λιποθυμούσε από το φόβο της!”

